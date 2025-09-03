"요즘 열일하신다"…李 대통령이 또 공개 칭찬한 공무원

李, 권대영 금융위부위원장에 "잘하고 있다"
6·27 대출규제 주도했을 때도 공개 칭찬
"요즘에 금융위원회가 '열일'(열심히 일함) 하고 있더라고요. 아주 잘하고 계십니다."
이재명 대통령이 2일 국무회의에서 권대영 금융위원회 부위원장을 또 한 번 공개 칭찬했다. 권 부위원장은 이재명 정부의 첫 부동산 정책인 6·27 부동산 대출 규제를 주도한 인물이다.
이날 이 대통령의 발언은 모태펀드(1조1000억원 규모) 조성 방안 등에 대한 한성숙 중소기업벤처부 장관의 보고에 이어진 펀드 투자·운용 방안 토론 이후 이뤄졌다. 이 대통령은 "기술 경쟁 시대인데, 위험한 분야 투자의 경우 민간이 (투자)하기 많이 망설여지겠지만 공공에서 일정 부분 위험을 감수해주면 투자가 훨씬 활성화될 것 같다"고 말했다.
이에 권 부위원장은 "모험 자본의 투자가 조금 더 필요하다"며 "재정으로 도와주면 금융에서 10배, 20배 더 잘 할 수 있다"고 화답했다. 이어 '적극 재정과 생산적 금융'을 강조한 이 대통령의 모두발언을 소환하며 "대통령이 말씀한 생산적 금융을 적극 추진하려고 준비 중"이라고 말했다.
이를 들은 이 대통령은 "금융기관들이 예대 마진(예금 금리와 대출 금리의 차이)이 아니라 투자 사업을 하도록 바꿔야 하는 데 쉬운 건 아니니 재정 분야에서 위험 감수를 모범적으로 해주면 좋겠다. 돈 잘 쓰는 게 능력이지 아끼는 게 능력이 아니다"라고 강조했다. 이에 권 부위원장은 "너무 많이 안 주셔도, 적당하게만 (예산을) 주시면 재정(투입)을 최소화하면서 (투자) 레버리지를 최대한 만들 것"이라고 말했다.
"많이 주시면"…"얼마요, 부르세요"
이에 이 대통령은 "(관련 예산을) 얼마나 늘리면 되느냐"고 물었고, "많이 주시면 좋다"는 답이 돌아오자 "얼마인지 부르라"고 했다. 이 대통령은 권 부위원장의 '5000억원' 언급에 "고민해보자. 기업, 투자자, 벤처 사업자에 기회를 줘야 할 것 아니냐"고 말했다.
이후 이 대통령은 "(모태펀드는) 중소기업부보다 금융위 소관일 가능성이 큰데 요새 열일하고 있더라"며 "아주 잘하고 계신다"고 칭찬했다. 권 부위원장이 "더 잘하도록 하겠다"고 하자 이 대통령은 "잘하고 계세요"라고 거듭 격려했다.
지금 뜨는 뉴스
앞서 이 대통령은 지난 7월 충청권 타운홀 미팅에서도 부위원장을 공개 칭찬한 바 있다. 당시 금융위 사무처장이었던 권 부위원장은 수도권 주택담보대출(주담대)의 최대한도를 6억원으로 일괄 제한하는 내용을 핵심으로 한 6·27 부동산 대책을 주도한 금융 정책 당사자였다. 이 대통령은 권 부위원장을 "부동산 대출 제한 조치를 만들어낸 분"이라고 소개하며 "잘하셨다"고 칭찬했었다.
서지영 기자 zo2zo2zo2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>