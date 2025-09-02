포천시, 포천사랑상품권 인센티브 15% 확대·캐시백 10% 지급

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 포천시는 연말까지(예산 소진 시까지) 포천사랑상품권 충전 인센티브를 기존 10%에서 15%로 확대한다.

포천시청 전경. 포천시 제공

이번 조치는 호우 피해로 특별재난지역으로 지정된 지역 소상공인을 지원하고 침체된 지역경제에 활력을 불어넣기 위한 것이다.

개인별 충전 한도는 월 80만원으로, 기존 최대 8만원의 혜택에서 이번 확대 조치로 최대 12만 원까지 받을 수 있다. 또 충전 인센티브와 별도로 결제 금액의 10%를 지원하는 캐시백 제도가 운영돼, 사용자는 월 최대 8만원의 추가 혜택을 누릴 수 있다.

지류형 포천사랑상품권은 개인별 월 20만원까지 구매할 수 있으며, 구매 시 15% 할인율이 적용된다.





포천시 관계자는 "수해 피해로 지역 주민과 소상공인이 큰 어려움을 겪고 있다"며 "포천사랑상품권의 혜택 확대로 침체된 소비심리에 활력을 불어넣고 지역경제 회복으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

