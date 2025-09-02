인천공항, 얼굴인식 출국 '스마트패스' 전체 탑승구로 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천국제공항공사가 얼굴인식 출국 서비스인 '인천공항 스마트패스'를 인천공항 제1·2여객터미널 전체 탑승구로 확대 적용해 운영한다고 2일 밝혔다.

스마트패스는 2023년 7월 국내 공항 중 최초로 도입된 후 주로 출국장에서만 이용이 가능했으나 이날부터 출국장과 탑승구 모두에서 여권과 탑승권을 꺼내지 않고 얼굴인식만으로 통과할 수 있게 됐다. 공사는 일부 항공기 탑승구에서 시범운영을 거쳐 T1·2 전체 탑승구(158개소)에 스마트패스 단말기 설치를 완료했다.

다만 사전인증을 획득한 대한항공·델타항공·진에어·에어서울·제주항공·에어프레미아·이스타항공·아시아나항공·티웨이항공·캐세이퍼시픽항공·에바항공 등 11개 항공사의 탑승구에서만 스마트패스를 이용 가능하다. 또한 세부 항공편별 스마트패스 운영 여부는 항공사 자체 운영기준에 따라 다를 수 있어 항공사 확인이 필요하다. 공사는 인천공항 취항 항공사와 협의를 지속해 탑승구 스마트패스 이용이 가능한 항공사를 확대한다는 계획이다.

스마트패스를 이용하려면 전용 모바일 애플리케이션(앱)인 'ICN 스마트패스' 등에서 얼굴촬영과 등록여권 진위여부 검증 등 절차를 거쳐 계정을 등록해야 한다. KB국민·토스·신한·우리·하나 등 연계 금융 앱을 통해서도 등록 가능하다.





이학재 인천국제공항공사 사장은 "스마트패스 서비스가 항공사 탑승구로 확대 도입됨에 따라 여객편의가 크게 향상될 것으로 기대한다"며 "앞으로도 여객 관점에서 서비스를 지속 개선함으로써 스마트패스의 이용 편의성을 향상해 나가겠다"고 말했다.





전영주 기자 ange@asiae.co.kr

