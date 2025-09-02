CJ프레시웨이, 인천공항 푸드코트 '고메브릿지' 개점

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제1터미널 신규 점포 2곳 추가 개점

공항 컨세션 사업 본격 확대

CJ프레시웨이가 인천국제공항에 프리미엄 푸드코트 '고메브릿지(Gourmet Bridge)' 신규 2개 점포를 연이어 개점하며 공항 컨세션 사업을 확대하고 있다.

CJ프레시웨이 인천국제공항 고메브릿지 사업장. [사진=CJ프레시웨이 제공]

CJ프레시웨이는 제1터미널 동편 12번 게이트 인근에 466석 규모 점포를 신규 오픈했다고 2일 밝혔다. 이번 점포에는 자연담은한상(한정식), 육수고집(탕·찌개), 국수정(온·냉면), 바삭카츠(돈가츠), 버거스테이션(수제버거), 모던상하이(중식), 비빔소반(할랄식), 오리엔탈베이(아시안푸드) 등 7개 브랜드가 입점했다. 다국적 고객층을 겨냥한 폭넓은 메뉴 구성이 특징이다.

앞서 지난 7월 말에는 제1터미널 탑승동 114번 게이트 부근에 220석 규모 매장을 열었으며, 두 곳 모두 24시간 운영으로 환승객과 장거리 여행객 수요를 공략한다.

제2터미널에서는 올해 1월부터 320석 규모 매장을 운영 중이며, 추가 점포 개장도 준비하고 있다. 이로써 인천공항 내 고메브릿지는 총 4개 점포, 약 1500석 규모로 확대된다.

고메브릿지의 대표 인기 메뉴는 불고기비빔밥, 옛날돈가스, 해물순두부찌개, 떡볶이·튀김 등이다. 특히 자연담은한상의 불고기비빔밥은 최근 인천국제공항공사가 선정한 '2025 인천공항 맛있는 메뉴' 대상에 올랐다.





CJ프레시웨이 관계자는 "공항 컨세션 사업장은 전 세계 고객을 상대로 푸드서비스 역량을 실시간 선보일 수 있는 무대"라며 "차별화된 메뉴와 맞춤형 서비스를 통해 여행객에게 즐거운 식사 경험을 제공하고, 컨세션 사업 역량을 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





