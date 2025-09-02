함양군, 2025년 9월 정례조회 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

표창 수여 3건, 군수 격려 및 당부 등



경남 함양군은 군청 대회의실에서 직원 120여 명이 참석한 가운데 '9월 정례조회'를 개최했다고 2일 밝혔다.

이날 정례조회는 표창 수여, 군수 훈시 및 직원 격려, 군민가 제창 순으로 진행됐다.

함양군 2025년 9월 정례조회 현장 사진

표창은 2024년 전국 기초단체장 매니페스토 우수사례 경진대회 기관 표창 1건, 2025년 상반기 정부 모범 공무원 표창 2건 등 총 3건을 수여했다.

진병영 함양군수는 인사말을 통해 정부의 정책 방향과 흐름에 맞춘 사업 계획 및 예산 편성을 강조하였고, "행정 업무가 다양해지고 복잡해짐에 따라 여러 부서가 함께 처리해야 할 업무가 많아졌다. 부서 간의 협업과 소통을 통해 각종 복합 업무를 잘 해결할 수 있도록 노력해 주기를 바란다."라며 당부의 말을 전했다.





한편, 함양군은 9월 18일 개막하는 제20회 함양산삼축제의 성공적인 개최를 위해 축제위원회와 소통하며 모든 행정력을 집중할 예정이다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

