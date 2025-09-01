나르지오, 올해의 브랜드 대상 '기능성신발' 부문 올라

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

소비자 투표서 대상 수상, 국내 유일 20년 기능성 브랜드

나르지오가 2025 올해의 브랜드 대상에서 기능성신발 부문 대상을 받았다. 나르지오는 대한민국 기능성신발 브랜드 최초로 ‘미국 메디케어 신발’로 승인받았다.

올해의 브랜드 대상은 한국소비자브랜드위원회가 주최하고 한국소비자포럼이 주관하는 시상으로 소비자 투표를 통해 한해를 빛낸 최고의 브랜드를 선정한다. 올해 투표에는 총 87만9508명 소비자가 온라인 투표와 전화설문을 통해 투표에 참여해 부문별로 치열한 경쟁을 벌였고 나르지오는 ‘기능성신발 부문’에서 대상으로 뽑혔다.

나르지오는 국내 기능성 신발 브랜드 가운데 20년 이상 장수한 유일한 브랜드이다. 오랜 기간 인지도와 명성을 유지하며 소비자로부터 ‘가볍고 편한 신발’로 인기를 얻으면서 국내를 넘어 글로벌 브랜드로 뻗어가고 있다.

나르지오 이재근 사장은 “20년 이상 축적된 기술력과 노하우를 바탕으로 편안한 신발개발에 최우선 가치를 두고 노력한 결과가 인정받은 것”이라며 “끊임없이 기술개발에 매진해 더 편안한 신발로 고객을 만족시키겠다”고 말했다.

나르지오 관계자는 “워킹화는 앞뒤가 분리된 ‘투솔(TWOSOLE)’ 바닥창이 가장 큰 특징이고, 이 기술은 걸을 때 자연스럽게 신발이 발을 따라 움직이기 때문에 걷기가 편하고 발목과 무릎관절에 부담도 덜어준다”고 설명했다.

체중이 앞뒤로 분산돼 운동량이 늘어나도 피로도를 줄여준다는 게 업체 측 설명이다.

이런 기술력을 바탕으로 2018년 국내 기능성신발 브랜드 최초로 미국정부의 ‘메디케어(Medicare) 당뇨·교정 신발’로 승인받았다.





나르지오는 창립 20주년을 맞아 더 많은 고객에 신발의 가치를 전파하기 위해 이달 8일부터 11월 2일까지 헌 신발을 반납하고 새 신발을 구매하면 최대 4만원까지 할인해주는 보상판매행사를 전국 매장에서 진행한다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

