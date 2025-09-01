코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1일 하락 출발한 코스피지수가 장중 낙폭을 키우며 3130선에서 거래되고 있다.

이날 오전 2시10분 기준 코스피지수는 전날 대비 50.99포인트(1.60%) 내린 3135.02에 거래됐다. 이날 지수는 21.43포인트(0.67%) 내린 3164.58로 출발해 오후 들어 낙폭을 확대하고 있다. 외국인이 2599억원어치를, 기관은 1555억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 3267억원어치를 홀로 사들였다.

1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 연합뉴스

AD

시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스(3.62%), 한화오션(3.39%), HD한국조선해양(1.72%), 현대모비스(0.94%) 등이 상승했다. 반면 SK하이닉스(-5.02%), 두산에너빌리티(-3.89%), 삼성전자(-2.94%), 카카오(-2.56%), HD현대중공업(-2.50%), 신한지주(-2.45%), 삼성전자우(-2.12%), KB금융(-1.02%) 등은 하락세를 보였다.

반도체, 화학, 금융지주 업종의 하락세가 두드러졌다. 특히 반도체 분야는 ▲삼성전자와 SK하이닉스의 중국법인에 대한 미국의 '검증된 최종사용자(VEU)' 지위 철회 ▲미국 내 인공지능(AI) 반도체 업종 약세 등 악재가 겹쳤다.

코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 14.33포인트(1.80%) 내린 782.58을 기록했다. 이날 지수는 1.61포인트(0.20%) 내린 795.30으로 출발한 후 하락 폭을 키우고 있다. 외국인이 853억원어치를 팔아치웠다. 개인은 822억원어치, 기관은 174억원어치를 각각 사들이고 있다.





AD

시가총액 상위 종목 중에선 휴젤(4.12%), 알테오젠(3.88%), HLB(2.25%), JYP Ent.(1.51%), 에스엠(1.30%) 등이 상승했다. 반면 이오테크닉스(-5.67%), 케어젠(-5.40%), 리가켐바이오(-5.16%), 펩트론(-3.88%), 파마리서치(-3.60%), 실리콘투(-3.12%), 삼천당제약(-3.12%), 에이비엘바이오(-2.73%), 레인보우로보틱스(-2.38%), 리노공업(-2.02%), 에코프로(-1.68%), 에코프로비엠(-1.40%) 등은 하락세를 나타냈다.





김대현 기자 kdh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>