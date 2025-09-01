코스피, 장중 1.60%↓…3130선 '털썩'

1일 하락 출발한 코스피지수가 장중 낙폭을 키우며 3130선에서 거래되고 있다.
이날 오전 2시10분 기준 코스피지수는 전날 대비 50.99포인트(1.60%) 내린 3135.02에 거래됐다. 이날 지수는 21.43포인트(0.67%) 내린 3164.58로 출발해 오후 들어 낙폭을 확대하고 있다. 외국인이 2599억원어치를, 기관은 1555억원어치를 각각 팔아치우고 있다. 개인은 3267억원어치를 홀로 사들였다.
시가총액 상위 종목 중에선 한화에어로스페이스(3.62%), 한화오션(3.39%), HD한국조선해양(1.72%), 현대모비스(0.94%) 등이 상승했다. 반면 SK하이닉스(-5.02%), 두산에너빌리티(-3.89%), 삼성전자(-2.94%), 카카오(-2.56%), HD현대중공업(-2.50%), 신한지주(-2.45%), 삼성전자우(-2.12%), KB금융(-1.02%) 등은 하락세를 보였다.
반도체, 화학, 금융지주 업종의 하락세가 두드러졌다. 특히 반도체 분야는 ▲삼성전자와 SK하이닉스의 중국법인에 대한 미국의 '검증된 최종사용자(VEU)' 지위 철회 ▲미국 내 인공지능(AI) 반도체 업종 약세 등 악재가 겹쳤다.
코스닥지수는 같은 시간 전날 대비 14.33포인트(1.80%) 내린 782.58을 기록했다. 이날 지수는 1.61포인트(0.20%) 내린 795.30으로 출발한 후 하락 폭을 키우고 있다. 외국인이 853억원어치를 팔아치웠다. 개인은 822억원어치, 기관은 174억원어치를 각각 사들이고 있다.
시가총액 상위 종목 중에선 휴젤(4.12%), 알테오젠(3.88%), HLB(2.25%), JYP Ent.(1.51%), 에스엠(1.30%) 등이 상승했다. 반면 이오테크닉스(-5.67%), 케어젠(-5.40%), 리가켐바이오(-5.16%), 펩트론(-3.88%), 파마리서치(-3.60%), 실리콘투(-3.12%), 삼천당제약(-3.12%), 에이비엘바이오(-2.73%), 레인보우로보틱스(-2.38%), 리노공업(-2.02%), 에코프로(-1.68%), 에코프로비엠(-1.40%) 등은 하락세를 나타냈다.
김대현 기자 kdh@asiae.co.kr
