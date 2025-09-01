산청군, 대전∼남해 철도사업 7개 군 공동 협약식

제5차 국가철도망 구축계획
반영을 위한 공동 협약
경남 산청군은 함양군청 대회의실에서 '대전∼남해선 철도건설 사업의 제5차 국가철도망 구축계획 반영을 위한 공동 협약'을 가졌다고 1일 밝혔다.
이번 협약에는 산청군을 비롯해 옥천군, 무주군, 장수군, 함양군, 하동군, 남해군이 참여해 연대 대응에 나섰다.
특히 철도 인프라 부족으로 교통 소외를 겪는 지역의 균형발전 필요성을 공유하고 덕유산과 지리산, 남해안을 연결하는 관광·경제권 구축과 지방소멸 위기 대응을 위해 힘을 모으기로 했다.
또 ▲철도 사각지대 해소 ▲관광벨트 구축 ▲고용 창출과 지역경제 활성화 ▲친환경 교통수단 확보 등을 담은 공동 건의문을 중앙정부에 전달하는 등 대전~남해선 철도건설 사업이 제5차 국가철도망 구축계획에 반드시 반영될 수 있도록 적극적으로 협력하기로 했다.
이에 따라 7개 군은 실무협의체를 중심으로 공동 대응을 강화해 중앙부처 건의와 대국민 홍보 등 다각적인 노력을 이어간다는 방침이다.
이승화 군수는 "대전~남해선 철도는 산청만의 철도가 아닌 남부지역 전체가 함께 성장할 수 있는 모두의 철도다"며 "7개 군이 힘을 모아 끝까지 노력해 나가겠다"고 말했다.
