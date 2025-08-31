정상회담 끝낸 李대통령 "당분간 민생·경제 집중"

이재명 대통령은 "당분간 국민들의 어려움을 살피고 새로운 성장 동력을 찾기 위해 민생과 경제에 집중하겠다"고 말했다.
이규연 대통령실 홍보소통수석은 31일 용산 대통령실에서 브리핑을 통해 이 대통령의 국정 운영 기조를 이같이 밝혔다. 이 수석은 "(이 대통령이) 몇 주간 한일·한미 정상회담에 몰두했기 때문에 국내 민생, 특히 경제 성장과 관련해서는 본인이 주력해서 챙기겠다고 순방 직후부터 말씀하셨다"고 전했다.
이 수석에 따르면 이 대통령은 다음 달 2일 국무회의를 주재하며 국가 성장 전략을 논의한다. 기획재정부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부의 업무보고와 함께 관련 심층 토론이 이어질 전망이다. 보고와 토론 과정은 생중계된다.
다음 주 대통령 주재 수석보좌관회의에서는 K-제조업 대전환을 주제로 논의가 이뤄질 계획이다. 이 대통령은 제조업 현황을 진단하고, 산업정책방향과 금융지원방안을 검토한다.
또 이 대통령은 K-바이오 혁신 간담회에 참석한다. 이 수석은 "바이오 산업을 반도체와 같은 대한민국 주력 산업으로 육성하기 위한 방안을 논의한다"고 설명했다. 이 대통령은 직접 산업현장 애로사항을 청취하고 정책 및 규제개선에 대한 토론에 참여한다.
송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
