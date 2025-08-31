롯데百, 패션 편집매장 '하고하우스' 최대 규모 리뉴얼

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

잠실 롯데월드몰에 100평 규모로 마련

디지털 기반 '신 콘셉트' 적용

공간·브랜드 구성 등 개편…매장도 40% 확장

AI 아티스트 김정수 작가와 협업

마뗑킴 등 총 19개 인기 K패션 브랜드 망라

롯데백화점은 잠실 롯데월드몰 지하 1층에 '하고하우스(HAGO:HAUS)' 매장을 국내 최대 규모로 리뉴얼(개보수) 개장했다고 31일 밝혔다.

롯데백화점이 잠실 롯데월드몰 지하 1층에 국내 최대 규모로 리뉴얼 오픈한 '하고하우스' 매장. 롯데백화점 제공

하고하우스는 전도유망한 디자이너 브랜드를 선제적으로 발굴해 소개하고, 유통하는 패션 편집 매장이다. 2021년 롯데백화점 동탄점을 시작으로 전국 각지의 주요 점포에 총 13개 매장을 열었다.

롯데월드몰 하고하우스는 2022년 문을 연 전국 매출 1위 매장이다. 이번 리뉴얼을 통해 디지털 기반의 '신 콘셉트'를 국내 최초로 적용했다. 인테리어에서부터 상품 운영, 브랜드 구성까지 매장 전반을 전면 개편하고 매장 규모도 기존 대비 40%가량 키웠다.

매장 공간은 '인공지능(AI) 아티스트'와 협업해 미래 지향적인 분위기를 연출했다. 이번에 협업한 '김정수' 작가는 국내를 대표하는 AI 아티스트로 디지털 아트에 각 입점 브랜드의 로고를 투영해 브랜드 경험을 확장했다. 또 마네킹 없이 3D 홀로그램으로 재현된 제품의 입체감 있는 영상을 통해 역동감 넘치고 환상적인 비주얼 경험을 선사한다.

100평(약 330㎡)대에 이르는 매장은 하고하우스만의 정체성을 담은 'K패션 브랜드'를 총망라한다. 글로벌 K패션 브랜드로 자리매김한 마뗑킴을 비롯 드파운드, 유니폼브릿지, 뮈뮈에르, 오아이오아이 컬렉션 등 K패션 트렌드를 이끄는 총 19개 브랜드가 포진했다.

매장의 중심에는 '하고 서울 익스클루시브 존'을 마련해 롯데월드몰에서만 만나볼 수 있는 단독 상품을 선보인다. 마뗑킴, 유니폼 브릿지, 마가린핑거스, 랭앤루 등 브랜드에서 티셔츠, 모자, 키링, 파우치, 크로스백, 토트백 등 80여종의 특별 한정판 제품을 만나볼 수 있다.

이날까지 매장 방문 고객에게 마뗑킴의 코스메틱 브랜드인 마지두마뗑의 마스크 팩을 증정한다. 또 10만원 이상부터 구매 금액에 따라 마뗑킴의 마틴 미니체인 키링, 스트링 백팩, 럭키 박스 등을 선착순 증정할 계획이다.





김이은 롯데백화점 영디자이너팀 치프바이어는 "리뉴얼로 새롭게 선보이는 롯데월드몰 하고하우스는 패션은 물론 특별한 경험을 원하는 젊은 세대들의 라이프스타일을 제안하는 미래형 하이브리드 매장"이라며 "앞으로도 젊은 세대들의 트렌드, 취향 등을 선도할 다양한 매장을 선보일 것"이라고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

