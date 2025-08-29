나주시, 올해 제3회 추경 1조 2천149억 원 편성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

생활 밀착형 지원 등 현안 해소 중점

나주시청 전경

AD

전남 나주시는 지난 28일 2025년도 제 3회 추가경정예산안 1조 2,149억 원을 편성해 시의회에 제출했다고 밝혔다.

이번 추경은 급하지 않은 사업들은 줄이고 시민 생활과 직결된 현안에 집중 투자한 것이 특징이다.

제2회 추경 대비 956억 원(8.5%) 증가한 1조 2,149억 원 규모로 시는 긴축 재정 속에서도 시민 생활 안정과 시급한 현안 해결에 재원을 집중했다.

특히 이재명 정부의 국정 기조에 발맞춰 민생 지원을 위해 민생회복 소비쿠폰 333억 원, 전통시장과 소상공인을 보호하고 지역 상권 활성화를 위해 지역사랑상품권 발행 확대 5억 원을 반영해 지역 경제 활력에 주안점을 뒀다.

또한 남부권 광역관광개발 2단계 사업으로 죽설헌 문화생태원림 조성 49억 원, 시설 노후화로 이용하지 않고 있는 남평 간이역 테마공원 조성에 9억 원을 편성했다.

특히 차별화된 고유 자원을 활용해 경쟁력을 갖추기 위한 로컬브랜딩 활성화 5억 원을 투입해 원도심 관광 인프라 구축에 박차를 가한다는 계획이다.

농촌과 에너지 분야에서는 기존에 추진하던 노안 금안지구를 비롯해 최근 농림축산식품부 주관 공모에 선정된 세지면 대산지구 농촌 공간 정비사업 23억 원, 귀농·귀촌 마을 조성 20억 원, 스포츠파크 태양광을 효율적으로 관리하기 위한 ESS 기반 구축을 위해 미래 지역에너지 생태계 활성화 6억 원 등을 편성했다.

청년들의 주거비 부담 완화를 위해 청년 월세 한시 특별지원사업에 3억 원을 증액했으며 내년 개관을 앞둔 복합혁신센터와 생활 SOC 복합센터 운영 준비에 29억 원을 편성하는 등 정주 환경 개선에 예산을 반영했다.

안전, 복지 분야에는 재해위험지구 정비 9억 원, 경로당 무더위쉼터 보강 5억 원, 국가보훈대상자 명절 위로금 1억 5,000만 원 등을 편성했다.

윤병태 나주시장은 "이번 추경은 민생 안정과 미래 성장동력 확보에 초점을 맞췄다"며 "안전과 복지, 청년 주거 지원, 관광 및 농촌, 에너지 분야 등 시민 삶과 직결된 사업에 과감히 투자한 만큼 조속히 성과가 나타나도록 속도감 있게 추진하겠다"고 밝혔다.





AD

한편 이번 추경 예산안은 오는 9월 1일부터 열리는 제272회 나주시의회 심의를 거쳐 15일 최종 확정될 예정이다.





호남취재본부 조형주 기자 jjhj3497@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>