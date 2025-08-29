AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재능 나눔 봉사로 지역 공동체 회복 이끌다

경북 김천시가 봉산면 인의1리를 '찾아라! 김천 행복마을 24호'로 선정하고 지난 28일 마을회관에서 현판식을 열었다.

배낙호 김천시장이 봉산면 인의1리 '행복마을 24호' 지정 후 인사말을 하고 있다.

AD

주민과 자원봉사자가 함께 어울려 만든 이 날 행사는 단순한 봉사활동을 넘어, 지역 공동체의 회복과 화합이라는 의미를 담아냈다.

◆ 자원봉사 손길, 마을에 활력

'찾아라! 김천 행복마을 사업'은 김천시종합자원봉사센터가 주관해 자원봉사 서비스가 부족한 읍·면 단위 마을을 직접 찾아가 다양한 맞춤형 프로그램을 제공하는 대표 사업이다.

2014년 대덕면 관기1리를 시작으로 매년 2~3곳을 행복마을로 지정해왔으며, 봉산면 인의1리는 24번째 마을로 이름을 올렸다. 이번 사업은 주민들에게 실질적인 도움을 제공할 뿐 아니라, 이웃 간 정을 나누고 공동체 의식을 되살리는 데 큰 역할을 하고 있다.

◆ 14개 단체·100여 명 참여, 주민과 함께한 축제

현판식에는 새마을교통봉사대, 공공의료봉사단, GB 대학봉사단, 네일아트봉사단 등 14개 단체 자원봉사자와 주민 등 100여 명이 함께했다.

자원봉사자들은 세대별 문패 및 태극기 달아주기, 이·미용 봉사, 물리치료·마사지, 천연염색 체험, 네일아트, 공연 등 다채로운 활동을 선보이며 마을에 활기를 불어넣었다.

행사 현장은 봉사자와 주민이 구분 없이 어울리며 웃음과 대화가 오가는 작은 축제의 장이었다. 참여 주민들은 "마을이 오랜만에 활기를 되찾았다"며 감사의 마음을 전했다.

◆ "공동체 회복, 김천시가 앞장선다"





AD

배낙호 김천시장은 "주민과 자원봉사자가 하나 되어 변화를 만들어가는 모습에 큰 감명을 받았다"며 "앞으로도 행복마을 사업을 통해 지역 균형 복지를 실현하고 마을 공동체의 온기를 되살리는 데 최선을 다하겠다"고 강조했다.

김천시, 봉산면 인의1리 '행복마을 24호' 지정 마을 주민들이 환한 미소로 손 흔들고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>