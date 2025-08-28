하정우 "국가 AI 관리, 3개축 거버넌스 구상… 내달 계획 발표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하정우 대통령실 AI미래기획수석이 국가 인공지능(AI) 정책의 거버넌스(운영·관리체계)를 확립하겠다는 구상을 밝혔다.

하 수석은 28일 인천 파라다이스시티에서 열린 민주당 정기국회 대비 의원 워크숍에서 '글로벌 AI 3강을 위한 준비'라는 주제로 강연하며 이같이 밝혔다.

김현정 원내대변인은 이날 강연 직후 취재진과 만나 "(하 수석이) 현재 파편화돼있는 국가 AI 전략 및 정책 거버넌스를 체계화하겠다고 말했다"고 전했다.

하 수석은 대통령이 위원장을 맡은 국가AI전략위원회와 AI미래기획수석실, 중앙부처·지자체 등 3가지 축으로 된 국가 AI 거버넌스를 만들겠다고 설명한 것으로 전해졌다. 이와 함께 내년 AI 분야 투자 규모를 늘려 단기 성과를 넘어 중장기적으로 경쟁력을 강화하겠다는 방침도 전했다.

아울러 김 원내대변은 "대한민국 AI 액션 플랜' 방향은 내달 쯤 발표하겠다고 했다"며 사람 중심, 포용적 '민간 정부 원팀', AI 친화적 정부, 지역균형발전 등을 기본방향으로 설정할 계획이라고 덧붙였다.





한편 날 강연에는 김용범 대통령실 정책실장도 참석했다. 김 실장은 국내 경제위기 원인으로 윤석열 정부의 긴축적 재정운영과 감세정책을 꼽으며 "민간소비와 투자를 촉진하는 방향으로 재정지출을 재설계하고 소득이 소비로, 소비가 생산과 고용으로 이어지는 순환 경제 모델을 구조화해야 한다"고 강조했다.





