넥슨, 도쿄게임쇼 '퍼스트 디센던트' 단독 부스 운영

이용자 접점 확대…신규 IP 컬래버 공개

넥슨은 다음 달 25~28일 일본 지바현에서 열리는 '도쿄게임쇼 2025'에 참가해 자회사 넥슨게임즈에서 개발한 '퍼스트 디센던트' 전시 부스를 운영한다고 28일 밝혔다.

넥슨 '퍼스트 디센던트'. 넥슨 제공

넥슨은 이번 단독 부스에서 공간을 꾸밀 수 있는 '라운지'와 탈 것 '호버 바이크' 등 주요 게임 콘텐츠를 소개한다. 올해 새로 선보일 지식재산권(IP) 협업도 현장에서 공개한다. 게임 플레이와 캐릭터 코스프레 등의 이벤트와 함께 셋째 날인 27일에는 개발진이 직접 부스를 소개하는 라이브 방송을 진행한다.





이범준 넥슨게임즈 총괄PD는 "도쿄게임쇼에서 일본을 비롯해 전 세계 이용자들에게 '퍼스트 디센던트'의 새로운 재미를 선보일 수 있어 기쁘다"며 "부스에서 다양한 이벤트를 진행하고 새로운 소식도 공개할 예정이니 많은 기대 부탁드린다"고 말했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

