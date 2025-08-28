울진군, 탁구로 하나되는 화합의 장 개최… 800여명 동호인 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

제13회 울진금강송배 전국 탁구대회 29일 개막

경북 울진군은 8월 29일부터 31일까지 3일간 울진군민체육관과 울진탁구장에서 '제13회 울진금강송배 전국 탁구대회'를 개최한다.

지난해 울진금강송배 탁구대회 모습. 울진군 제공

울진군체육회와 울진군 탁구협회가 주체·주관하는 이번 대회는 전국의 동호인 탁구선수 800여명이 참가해 기량을 겨룰 예정이다.

경기는 ▲라지볼 ▲남녀 개인 단식 ▲남녀 통합 개인 복식 ▲단체전 등 4개 부문으로 진행되며, 특히 어르신들을 위해 공 크기와 무게를 조정한 종목인 라지볼과 탁구 초심자를 위한 초심부 단체전이 포함되는 등 체력 증진과 저변확대를 위해 다양한 종목으로 구성돼 있다.

탁구는 작은 공 위에 무한한 집중력과 민첩성을 담아내는 스포츠로 치밀한 전략과 순간의 결단력이 어우러져야 하는 종목으로서, 빠른 랠리 속에서 서로의 호흡을 맞추며 나누는 교류를 통해 스포츠가 단순한 승부를 넘어 화합과 소통의 장이 되어 남녀노소 누구나 쉽게 배우고 즐길 수 있는 생활체육으로 사랑받아 왔다.

손병복 군수는 "탁구는 운동 강도가 높으면서도 부상 위험이 상대적으로 적어 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 스포츠"라며 "이번 대회를 통해 지역 주민들의 건강 증진과 동호인 간의 유대를 강화하는 계기가 되길 바란다"라고 말했다.





군은 적극적인 스포츠마케팅 전략으로 행정지원과 함께 잘 갖춰진 체육시설 인프라 등 최적의 여건을 갖추고 있는 점을 적극 홍보하며, 다가오는 9월 개최되는 '2025 울진금강송배 전국 마라톤대회'와 '제3회 문화체육관광부장관기 파크골프 전국대회' 준비도 더욱 박차를 가해 지역경제 성장 동력의 한 축으로 발전시켜 나갈 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

