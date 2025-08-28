영양군보건소, ‘제2기 나 혼자 걷기 챌린지’ 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 영양군보건소는 군민들의 건강생활 실천과 걷기 습관 형성을 위해 '2025년 제2기 나 혼자 걷기 챌린지' 참가자를 모집한다.

2025년 제2기 나 혼자 걷기 챌린지 모집 포스터.

이번 사업은 주민들이 일상 속에서 쉽게 실천할 수 있는 걷기를 통해 건강을 관리하고, 지역사회 전반에 긍정적인 건강 문화를 확산하는 것을 목표로 한다.

챌린지는 9월 8일부터 11월 7일까지 약 두 달간 진행되며, 모바일 건강 앱(삼성 헬스, 애플 헬스 등)을 통해 2개월 누적 걸음 수를 기준으로 청소년(만12∼17세)은 60만보, 성인(65세 이하)은 28만보, 어르신(65세 이상)은 20만보 이상을 달성해야 한다.

참가 신청은 8월 28일부터 9월 4일까지 가능하며, 보건소를 직접 방문하거나 QR코드를 활용해 온라인으로 접수할 수 있다.

신청자에게는 사전·사후 건강 상담이 제공되며, 필요시 인바디 측정을 통해 체중, 체지방률, 근육량, 기초대사량 등 주요 건강 지표의 변화를 직접 확인할 수 있도록 지원한다.





장여진 보건소장은 "이번 챌린지는 일상 속에서 누구나 쉽게 실천할 수 있는 걷기를 통해 건강을 지키고, 주민 간 긍정적인 건강 문화를 확산하는 계기가 될 것"이라며 "많은 군민이 적극적으로 참여해 건강하고 활기찬 생활을 누리시길 바란다"고 말했다.

영양군보건소.





영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr

