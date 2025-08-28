삼육대, 김성익·김일목 전 총장 정년 퇴임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

두 전임 총장 업적 기리며 퇴임식

삼육대학교 제14대·제15대 총장을 각각 역임한 김성익 신학과 교수와 김일목 교수가 오는 31일자로 정년퇴임 한다.

김성익(왼쪽부터) 전 삼육대학교 총장, 김일목 전 총장. 삼육대학교

두 전 총장은 국민교육 발전에 기여한 공로를 인정받아 퇴임과 함께 정부로부터 황조근정훈장을 수훈한다.

김성익 교수는 제14대 총장(2016~2020)으로 재임하며 교육부 대형 국고사업인 '대학자율역량강화지원사업(ACE+)' 선정, 국가 취업지원사업 수주, 산학협력단 성과 3배 확대 등 굵직한 정부 재정사업을 유치하며 대학 발전의 토대를 다졌다.

외국인 유학생 유치를 적극 전개하고 생활관 신·증축을 대대적으로 추진했으며 학생편의시설을 확충해 학생 중심 교육환경 조성에 힘썼다.

총장 재임 시기 한국사립대학총장협의회 수석부회장과 사학발전위원회 공동위원장을 맡아 사립대 재정 문제 해결과 제도 개선을 주도했다.

교육부, 국회와의 협의를 통해 사학 재정 건전성 확보와 고등교육 경쟁력 강화 방안을 모색하는 등 국가 고등교육 발전에도 이바지했다.

연구자로서는 30권 이상의 저서를 집필하고 30여편의 논문을 발표했다.

재림교회 세계본부(대총회) 산하 성경연구소(Biblical Research Institute) 위원으로 12년간 활동하며 국제 신학 연구에도 기여했다.

강의와 인성교육 교재 개발을 통해 교육자로서의 역할을 다했으며, 국내외 강연과 무료 자문 활동으로 사회봉사에도 헌신했다.

김일목 교수는 코로나19 팬데믹이라는 전례 없는 위기 속에서 제15대 총장(2020~2023)으로 취임해 대학 재정과 행정을 안정적으로 관리했다.

발전기금 모금에서 역대 최고 실적을 달성했고 교육부 3주기 기본역량진단평가 등 정부 주요 평가를 성공적으로 통과시켜 대학 재정 건전성과 행정 체계를 공고히 했다.

인공지능융합학부, 데이터클라우드공학과, 바이오융합공학과 등 첨단학과를 신설하며 학부 구조 개편을 추진해 대학의 미래 경쟁력을 높였다.

전 세계 120개 재림교회 대학 간 학술 네트워크인 국제학술진흥학회(ISAA) 창립을 주도하고 두 차례 국제학술대회를 개최했으며 미국·중남미·유럽·아프리카 등 60개 해외 대학과 교류 협정을 체결해 대학의 국제적 위상을 확장하는 데 힘썼다.

교육자로서는 신학과장, 교목처장, 생활교육관 관장 등을 역임하며 학생교육과 인성지도에 헌신했다.

특히 생활교육관 관장으로서 14년간 1000명의 학생들과 생활을 함께하며 참교육을 실천했다.

10권의 저서·번역서와 다수의 논문을 남겼고 국내외 강연과 선교 활동을 통해 학문과 봉사의 길을 이어갔다.





두 교수의 퇴임식은 본인들의 뜻에 따라 별도로 열리지 않았다. 지난 21일 학과 교수들과의 소박한 오찬 자리로 교직 생활을 마무리했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

