포천시, '2025 포천 인문도시 페스티벌' 9월 27일 개최

경기 포천시(시장 백영현)는 오는 9월 27일 포천종합운동장에서 '2025 포천 인문도시 페스티벌'을 개최한다고 27일 밝혔다.

포천시, '2025 포천 인문도시 페스티벌' 개최. 포천시 제공

올해 축제는 'The 큰 나를 만나다, 모두의 학습, 모두의 성장'을 주제로, 누구나 참여할 수 있는 다채로운 체험과 공연, 학습 전시를 마련한다.

인문여행을 주제로 기획된 이번 페스티벌은 보드게임 '부루마블' 형식의 체험 프로그램으로 구성돼 시민들이 학습을 놀이처럼 체험할 수 있도록 꾸며진다.

행사장에서는 신나는 리듬을 즐길 수 있는 점핑댄스, 대형 젠가·체스 등 가족이 함께 즐기는 대형 게임 놀이, 축구 한판 퀴즈와 OX퀴즈, 책을 읽으며 휴식을 취할 수 있는 책 쉼터, 평생학습동아리 성과발표회 등 다양한 프로그램이 펼쳐질 예정이다.





백영현 포천시장은 "이번 인문도시 페스티벌은 시민 모두가 배우고 나누며 함께 성장하는 자리"라며 "가족과 함께 오셔서 인문의 즐거움과 평생학습의 가치를 체험하시길 바란다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

