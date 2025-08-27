北美정상회담 집착하는 트럼프…볼턴의 우려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이번엔 평양서 열릴 확률 높고

핵군축 언급하며 北 포함땐

핵보유국 공식 인정 오해할 수도

존 볼턴 전 미국 백악관 국가안보보좌관. 로이터연합뉴스

AD

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 25일(현지시간) 첫 회담이 대체로 긍정적 평가를 받은 가운데 트럼프 대통령의 북미 정상회담 추진 의지에 미국 전문가들이 우려를 표했다.

미국 내 대표적인 '반(反)트럼프' 인사인 존 볼턴 전 백악관 국가안보보좌관은 이날 한미연구소(ICAS) 주최 온라인 세미나에서 "가장 우려스러운 점은 트럼프 대통령이 김정은(북한 국무위원장)에 대한 지속적인 매혹과, 첫 임기 중 3차례 했던 것 같이 또 다른 회담을 하는 것에 열망을 보인 것"이라고 말했다.

이어 "그리고 나는 회담이 성사된다면 평양에서 열릴 수 있다는 게 걱정된다"며 "지리적 진행을 보면 싱가포르에서 하노이, 비무장지대(DMZ)로 이어졌다. 미국 대통령이 김정은과 만나기 위해 가보지 않은 곳은 한 곳이 남았고, 그게 북한의 수도"라고 덧붙였다.

트럼프 대통령의 한반도 비핵화 관련 발언에 대해선 해석이 엇갈렸다. 트럼프 대통령은 이날 '한·미동맹을 위대하게 만드는 길이 무엇이라고 생각하느냐'는 취재진의 질문에 답하면서 "우리가 러시아, 중국과의 관계에서 시도하는 것 중 하나는 비핵화이며, 이는 매우 중요한 문제"라고 답했다.

미국 싱크탱크인 아틀랜틱카운슬 전략안보센터 전문가들은 홈페이지에 게재한 기고에서 "트럼프 대통령은 대북 외교의 목표로 비핵화를 다시 강조하고, 김정은과의 긍정적인 관계를 부각하면서도 이재명 대통령의 대북 접근을 높이 평가했다"며 "트럼프의 발언은 최근 김여정(북학 노동당 부부장)의 발언에 대한 직접적이지만 외교적으로 표현된 반박으로 북한이 받아들일 수 있다"고 전했다.

앞서 북한 입장을 대변해 온 김여정 부부장은 최근 대남·대미 담화 및 보도에서 비핵화를 제외한 다른 주제로 미국과 대화할 의사가 있음을 시사해왔다. 그는 담화문에서 "나는 우리 국가수반과 현 미국 대통령 사이의 개인적 관계가 나쁘지 않다는 사실을 부정하고 싶지는 않다"고 말했다.

다만 볼턴 전 국가안보보좌관은 트럼프 대통령의 이 같은 발언이 핵군축을 논의 중인 중국·러시아와 함께 북한을 공식적인 '핵보유국'으로 인정하는 것처럼 보여질 수 있다고 짚었다. 그는 "미국·러시아·중국을 넘어 모든 국가가 포함된다는 점이 우려되는데, 그럴 경우 북한도 사실상 핵보유국으로 인정받는다는 뜻이다. 트럼프는 그걸 생각하지 못한 것 같다"고 지적했다.





AD

한미정상회담 자체에 대해선 긍정적 평가가 주를 이뤘다. 볼턴 전 보좌관은 한미 정상회담에 대해선 "서로를 공격하기보다 서먹한 분위기를 깼다는 점에서 좋은 시작이었다", "두 정상 모두 암살 시도를 겪었다는 점에서 실제로 유대감이 형성된 것 같다" 등의 평가를 내놨다. 애틀랜틱카운슬 역시 "두 정상이 마주 앉았을 때 갈등 기색은 전혀 보이지 않았다. 향후 한미동맹의 구체적 방향을 가늠할 수 있는 여러 신호가 포착됐다"고 총평했다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>