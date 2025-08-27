'초강경' 정청래 vs '강성 반탄' 장동혁…여야, 극한 충돌 불가피

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

여야 대표 모두 초강경파

정청래 "국힘 정당 해산"

장동혁, 반정부 투쟁 선언

국민의힘이 26일 초강성 반탄파(윤석열 전 대통령 탄핵 반대파)인 장동혁 의원을 당 대표로 선출하면서 여야 간 극한 대립이 불가피해졌다. 카운터파트너인 정청래 더불어민주당 대표는 그동안 국민의힘을 '내란 정당'으로 규정하고 소통을 거부해왔던 터라, 갈등의 골이 깊어질 것으로 보인다.

국민의힘 6차 전당대회에서 승리한 장동혁 신임 대표가 26일 국회 국민의힘 당 대표 회의실에서 열린 기자회견에서 소감을 말하고 있다. 연합뉴스

27일 정치권에 따르면 장 대표는 전날 당 대표직 수락 연설에서 "모든 우파 시민과 연대해서 이재명 정권을 끌어내리는 데 제 모든 것을 바치겠다"며 강력한 대여 투쟁을 예고했다.

장 대표는 탄핵의 강을 건너자는 이들을 "내부 총질자"라고 비판해왔고, 이른바 '윤석열 어게인(again)' 세력의 핵심 인물인 전 한국사 강사 전한길씨의 지지를 받는 등 반탄파 중에서도 가장 강경하다는 평가를 받아왔다.

이런 장 대표의 기조는 "국민의힘은 내란에 직접 연루된 정당이니 열 번, 백 번 정당 해산감"이라며 연일 강경한 입장을 고수하는 정 대표와 완벽한 대척점을 이룬다는 평가가 나온다. 박수현 민주당 수석대변인은 논평에서 "축하의 말은 의례적으로라도 건네기가 어렵다"며 장 대표의 선출을 혹평했다. 정 대표 비서실장인 한민수 민주당 의원은 "최악의 후보가 국민의힘 대표가 됐다. 한때 집권당이었던 제1야당을 극우가 점령했다"고 비판했다.

정청래 더불어민주당 대표. 연합뉴스

두 대표가 허니문은커녕 서로 악수조차 하지 않는 극한의 대결 정치를 벌일 것이라는 우려가 벌써 나온다.

9월 정기국회에선 현안마다 여야가 격하게 충돌할 전망이다. 민주당은 특검의 수사 인원과 대상 등을 확대하는 이른바 '더 센 3대 특검법' 개정안을 처리할 방침인데, 국민의힘은 이를 내년 6월 지방선거를 앞둔 사실상 야당 탄압용으로 보고 크게 반발하고 있다.

민주당은 또 검찰·사법·언론 개혁을 위한 입법 드라이브를 걸고 있는데, 국민의힘은 이에 대한 반대도 분명히 하고 있다.

예산 심사, 교육부와 여가부 장관 후보자의 인사청문회 등 사안마다 여야 간 극한 충돌이 일어날 '지뢰밭'이 산적한 상황이다.

다만 최근 이재명 대통령이 "야당 대표가 선출되면 당연히 대화해야 한다"고 언급한 점, 장 대표가 '정청래 대표에게 먼저 연락하겠다'는 OX 질문에서 'O'를 든 점 등은 여야 간 대화를 기대해볼 대목이다.





한편 국민의힘은 장 대표 선출 후 본격적인 지방선거 체제에 돌입했다. 장 대표는 "조속한 시일에 지방선거준비기획단을 발족할 것"이라며 "강한 야당, 새로운 국민의힘을 만들기 위해 지방선거 승리에 총력을 기울이겠다"고 강조했다. 민주당은 지방선거기획단을 발족하고 이날 첫 회의를 열어 공천 방안 등을 논의하기 시작했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

