'수소 리더십' 현대차그룹, 청정에너지 장관 회의 참가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이달 25~27일 부산 벡스코서 개최

현대차그룹이 청정에너지 보급 확대를 위한 글로벌 정책 회의에 참여해 수소 생태계 구축의 필요성을 강조하고 글로벌 수소 리더로서의 위상을 강화했다.

27일 현대차그룹은 '제16차 청정에너지 장관 회의(Clean Energy Ministerial)'에 참가했다고 밝혔다. 2010년 시작된 '청정에너지 장관 회의'는 청정에너지 보급 확대를 위한 정책 공유와 지식 활성화를 목표로 하는 고위급 회의다. 올해는 산업통상자원부 주도로 이달 25일부터 27일까지 부산광역시 해운대구 벡스코에서 개최된다.

이번 회의에는 한국, 미국, 중국, 일본, 브라질 등 29개 회원국을 포함해 전 세계 40여개 정부 장·차관급 대표단이 참석한다. 국제에너지기구(IEA)와 유엔산업개발기구(UNIDO), 세계은행(WB) 등 국제기구 주요 인사와 글로벌 기업이 참여해 미래 에너지의 발전 방향을 논의한다.

켄 라미레즈 현대자동차 HMG에너지&수소사업본부 부사장(사진 오른쪽)이 제16차 청정에너지 장관회의에서 발언하고 있다. 현대차그룹 제공

AD

현대차그룹은 총 4개 분야로 나뉘어 진행되는 이번 회의에서 ▲산업 탈 탄소 및 에너지 효율 ▲미래 연료 세션에 참가해 국제협력을 통한 저탄소 산업 전환 촉진과 지속가능한 수소 생태계 구축을 주제로 다양한 의견을 공유했다.

첫 번째 세션에는 한국, 독일, 일본 등 정부 관계자와 수소위원회, 에어리퀴드 코리아, 저탄소 기술 회사인 톱소, 일본제철, 애플 등 약 10여개 기업과 국제기구 관계자들이 참석했다.

회의에 참석한 켄 라미레즈 현대차그룹 에너지&수소사업본부 부사장은 "수소가 경쟁력 있는 에너지 역할을 하기 위해서는 공공과 민간이 재정적 지원과 산업 개발을 연계한 인프라·투자·정책을 함께 구축해야 한다"며 "수소 생태계를 만들기 위해 수요 창출과 공급 확대를 동시에 추진해야 한다"고 말했다.

이어진 미래 연료 세션에서는 현대차그룹의 수소 기술 및 사업 현황을 알리고, 수소 산업 발전을 위한 가격 경쟁력 확보와 공급망 구축을 위해 모든 국가가 사용할 수 있는 청정 수소 인증 시스템과 상호 평가 표준 마련이 필요하다고 강조했다.

현대차그룹은 이번 회의와 미션이노베이션 장관 회의, 제15차 APEC 에너지장관 회의 등 이번 주 부산에서 잇따라 열리는 에너지 관련 주요 행사에 공식 의전 차량으로 수소전기차 넥쏘를 32대 지원한다.





AD

이는 수소 전기차가 주요 국제행사에서 의전차량으로 활용되는 최초 사례다. 현대차그룹은 친환경 차량의 우수한 상품성을 널리 알리는 한편 지속가능한 미래를 위한 비전을 공유한다는 계획이다.

제16차 청정에너지 장관 회의를 비롯한 에너지 관련 주요 회의 공식 의전 차량으로 사용된 현대차 넥쏘. 현대차그룹 제공





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>