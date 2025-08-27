신청사 짓는 강북구, 9월 임시청사로 1차 이전

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수유역 인근 용신빌딩에 9개 부서 이전

서울 강북구(구청장 이순희)가 신청사 건립을 앞두고 다음 달부터 12월까지 전 부서를 순차적으로 임시청사로 이전한다. 1차 이전 대상은 수유역 5번 출구 인근 용신빌딩(도봉로 323)으로, 9개 부서가 9월 중 업무를 개시한다.

용신빌딩 위치도. 강북구 제공.

구는 현 청사 부지에 새 청사를 짓기 위해 철거 및 공사 준비가 필요하다는 점에서 기존 청사와 가까우며 주민 접근성이 좋은 수유역 일대를 임시청사로 정했다. 이를 통해 행정 공백을 최소화하겠다는 방침이다.

부서별로는 9월 8일 환경과·청소행정과, 15일 지역경제과·일자리청년과, 22일 재난안전과·교육지원과, 29일 문화관광과·생활체육과·디지털정보과가 각각 용신빌딩으로 이전해 업무를 시작한다.

구는 이전 일정이 일부 변동될 수 있다며 주민들에게 방문 전 해당 부서 확인을 당부했다. 아울러 올 10월 이후 진행될 2차·3차 이전 계획도 별도로 안내해 혼선을 최소화할 예정이다.

새로 건립될 신청사는 지하 6층, 지상 17층, 연면적 약 6만9000㎡ 규모의 복합청사다. 구청과 구의회, 보건소는 물론 주민을 위한 문화·휴게 공간 등 생활 SOC 기능까지 갖췄으며, 내년 착공해 2028년 준공을 목표로 하고 있다.





이순희 강북구청장은 “신청사 건립은 행정 효율성을 높이고 주민 편의를 강화하는 것은 물론, 지역경제 활성화에도 중추적인 역할을 하게 될 것”이라며 “앞으로도 체계적인 이전과 안정적인 청사 운영을 위해 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

강북구청 전경. 강북구 제공.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

