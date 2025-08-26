대통령실 "한미 정상회담은 잘 찍은 화제작…정치적 악용 말라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대통령실이 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 한미 정상회담을 "영화로 보면 극적 반전이 있는, 잘 찍은 화제작이었다"고 평가했다.

이규연 대통령실 홍보수석은 26일 용산 대통령실에서 한미 정상회담에 대해 "국내 언론뿐 아니라 다수 미국 외신에서도 높은 평가가 나오고 있다"면서 "양 정상이 보여준 친밀함과 상호 배려하는 모습은 이번 회담을 대표하는 장면"이라고 말했다.

이 수석은 "(이 대통령이) 인간 트럼프를 철저하게 분석해 대비해 왔다"면서 "방미를 앞두고 트럼프 관련 서적을 읽고 트럼프를 만난 다수의 분들을 만났다"고 소개했다. 그러면서 "감사한다는 말을 반복해 구사하고 트럼프 취향대로 백악관 내부장식이 바뀐 점도 이미 확인해 두었다가 언급했다"고 발표했다.

이규연 대통령실 홍보소통수석이 21일 서울 용산 대통령실 청사에서 이날 열린 대통령 수석·보좌관 회의 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이어 이 수석은 "피스메이커는 트럼프 대통령이 가장 듣기 좋아하는 표현이다. 이를 남북미 협상의 돌파구로 던져 이번 회담의 명언이 됐다"고 강조했다.

방미 선물에 대해서는 "인간 트럼프 연구의 백미"라고 소개했다. 금속 거북선의 경우 기계조립 명장이 제작한 것으로 일반 작가가 아닌 조선업 종사자가 제작한 것으로 알려졌다. 이 수석은 "조선협력과 국방협력을 함께 상징한다"고 설명했다. 골프 퍼터는 트럼프 대통령이 일자 퍼터를 쓴다는 정보를 바탕으로 제작했고, 모자의 경우 카우보이 모델이 없다는 점에 착안해 제작했다.

한편 이 수석은 "일부 사실과 다른 부분이 있어 바로잡고자 한다"며 "대통령 숙소는 미국 국무부 발표대로 블레어하우스 정기 보수공사로 인해 인근 호텔로 이동된 것"이라고 언급했다. 또 이 수석은 "의전장 대행 영접은 미국 측이 사전에 정중히 양해를 구해온 것이고 회담 전 트럼프 대통령의 SNS는 트럼프 대통령이 직접 오해라고 밝힌 바 있다"고 지적했다.





그러면서 그는 "정치적으로 악용하지 말기를 거듭 당부한다"고 경고했다.





