바티칸 사자 보이즈? 김대건 신부 성상에 '케데헌' 언급된 까닭

바티칸 대성당 '김대건 신부 성상' 화제

바티칸 대성당에 자리한 한 성상이 주목받고 있다. 최근 인기를 끄는 넷플릭스 '케이팝 데몬 헌터스'(아래 케데헌)에 등장한 아이돌 캐릭터와 바티칸 성당에 있는 김대건 신부 성상이 닮았다는 주장 때문이다.

‘케이팝 데몬 헌터스’의 사자 보이즈. 넷플릭스

26일 각종 온라인 커뮤니티에는 "케데헌 인기에 난감해진 바티칸" 등의 제목이 달린 게시물이 올라왔다.

여기에는 바티칸 성 베드로 대성당에 2023년 9월 세워진 조선의 첫 사제 성(聖) 김대건 안드레아의 성상을 찍은 사진이 첨부됐다. 사진 위에는 영문으로 "바티칸 사자 보이즈(Vatican Saja boys)"라는 글이 적혀있다.

해당 원글에는 '케데헌'에 등장하는 저승사자 다섯으로 구성된 남자 아이돌 그룹 사자 보이즈의 노래 'Your Idol'(유어 아이돌)의 가사도 첨부됐다. 이 게시글은 전날 이는 전날 미국 온라인 커뮤니티 레딧에 올라왔다.

해당 김대건 신부의 성상은 갓을 쓰고 있다. 이를 두고 '케데헌'에서 저승사자를 모티브로 한 사자 보이즈와 같은 의복 형식을 취하고 있던 탓에 사자 보이즈의 석상이 만들어진 게 아니냐는 우스갯소리가 나온 것이다.

김대건 신부 성상, 사자 보이즈 닮았네

지난 25일(한국시간) 미국 온라인 커뮤니티 레딧에 올라온 게시물이 국내 온라인 커뮤니티 등으로 확산되고 있다. 레딧

이를 두고 해외 누리꾼들은 "교황조차 그들의 영향력을 거부할 수 없었다", "가톨릭 신자라서 한국의 수호성인 김대건 안드레아 동상을 보고 미소가 나왔다. 밈으로 만들어진 건 참 좋네요"라고 반응했다.

한편, 성 김대건 안드레아 신부의 성상은 아시아 성인 중 성 베드로 대성전에 설치된 최초의 성상이다. 이는 지난 2023년 9월 16일 설치됐다. 지난달 천주교 서울대교구가 주교황청 대한민국 대사관과 협력해 바티칸 성 베드로 대성전에 새로운 한국어 오디오 가이드도 설치했다.





한편, '케데헌'은 지난 6월 20일 공개 후 2억 1050만 시청 수를 기록하며 역대 넷플릭스 오리지널 영화 중 흥행 2위에 이름을 올리고 있다. 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden) 역시 미국 빌보드 메인 싱글차트 '핫 100' 정상을 탈환했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

