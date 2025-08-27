본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

국립생태원, 사라지는 탄소저장고 '습지' 보전 최전선

세종=이동우기자

입력2025.08.27 14:17

시계아이콘02분 02초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기 글자크기

습지소멸, 곧 생물종 소멸
생태계 영양분·먹이 공급
습지센터, 신규 30곳 발굴

우리나라 습지가 빠른 속도로 사라지고 있다. 단순한 자연경관의 변화가 아니라 수자원 관리, 탄소 흡수, 생물다양성 보전 등 국가적 차원의 핵심 생태계 서비스가 동시에 위협받고 있다. 국립생태원 습지센터는 이 같은 현실 속에서 국내 습지의 조사·보전·복원은 물론 국제협력까지 아우르며 전문기관으로써 국가 습지 보전정책의 중심축으로 부상하고 있다.


환경부와 국립생태원에 따르면, 제4차 전국 내륙습지 모니터링(2016~2020년) 결과 2017년 기준 습지 인벤토리에 등록된 총 2499개 습지 가운데 176개가 이미 소실했다. 이는 전체 습지의 약 7%에 해당하는 수치다. 습지 소실의 원인은 복합적이다. 기후변화로 인한 가뭄과 홍수, 연이은 이상기후가 직접적 요인으로 작용했고 매립과 개발, 경작지 확대 등 인간 활동이 파괴 속도를 가중했다. 단순한 면적 축소가 아니라 인류 생존 기반을 위협하는 구조적 변화라는 점에서 그 심각성이 크다.


습지 소멸은 곧 생물 종의 소멸로 직결된다. 습지 생태계에 의존하는 종은 단순한 개체군을 넘어 먹이사슬 전체와 연결돼 있어, 하나의 서식지 파괴가 연쇄적 멸종 위험으로 이어진다. 전문가들은 이를 "생태 기반 붕괴의 경고 신호"라고 지적한다.

국립생태원, 사라지는 탄소저장고 '습지' 보전 최전선 영월 한반도습지의 모습(사진=국립생태원)
AD

국가적 생태계 서비스의 보고, 습지의 다층적 기능

습지는 홍수조절, 해안선 안정화, 수질정화, 탄소흡수 등 다차원적 기능을 수행하는 핵심 생태계다. 천연 저수지로 강우 시 빗물을 흡수·저장해 하류로 흘러가는 유량을 조절하고 홍수 피해를 줄인다. 연안습지는 자연 방파제 역할도 한다. 태풍이나 해일이 발생했을 때 파도의 에너지를 흡수·분산해 육지를 보호하기 때문이다.


생태계에 영양분과 먹이를 공급한다. 하구·범람원 습지는 퇴적된 영양분으로 생산성을 높여 미생물, 곤충, 어류, 조류 등 다양한 생물 종의 먹이사슬을 유지한다. 탄소 저장고 역할도 한다. 습지는 전 세계 지표면의 6%를 차지하지만, 지상 탄소의 40% 이상을 저장한다. 특히 이탄지·산지습지는 대기 중 이산화탄소 흡수에 결정적 역할을 해 기후 위기 대응 핵심 생태계로 꼽힌다.


습지 식물과 토양은 과잉 영양염류와 유해 물질을 제거하는 자연 정수기 기능도 담당한다. 미국 플로리다 삼나무 늪지는 유입 질소의 98%, 인의 97%를 걸러내는 것으로 보고됐다. 무엇보다 습지는 생물 종 다양성의 보고다. 전 세계 생물 종의 40% 이상, 포유류의 12% 이상이 습지에 의존한다. 약 10억 인구가 습지를 통한 어류 단백질에 의존한다.


우리나라 습지의 총면적은 3635.6㎢로 국토의 3.6%를 차지한다. 2016~2020년 내륙습지 조사에서는 1061곳에서 총 6786종의 야생생물이 확인됐다. 식물 2368종, 어류 199종, 조류 288종, 포유류 37종, 곤충 3623종 등이다. 특히 환경부 지정 멸종위기 야생생물 282종 가운데 116종(41%)이 습지에 의존하고 있다.

국립생태원, 사라지는 탄소저장고 '습지' 보전 최전선 국립생태원 습지센터에서 습지를 조사하고 있다.(사진=국립생태원)

국립생태원 습지센터, 보전의 최전선

경남 창녕군에 위치한 국립생태원 습지센터는 국내 습지 보전의 핵심 기관으로 기능한다. 2012년 환경부가 설립하고 2019년 국립생태원으로 이관했다. 약 1만㎡ 부지에서 전문인력 23명이 전국 습지를 대상으로 조사·연구·보전 활동을 수행한다. 주요 업무는 내륙습지 전수조사 및 정밀조사, 습지 인벤토리 구축, 복원 및 관리계획 수립 등이지만, 단순 조사에 그치지 않고 습지정보시스템 운영을 통해 국가 정책·학술연구의 기반을 제공하기도 한다. 특히 2016년부터 '습지기초지도'를 제작, 신규 습지 30곳을 발굴한 것 역시 주요 성과다.


습지센터는 국내 업무를 넘어 국제무대에서도 성과를 거두고 있다. 습지 보전 국제협약인 '람사르협약' 이행을 위한 습지 등록, 습지도시 인증제 운영, 총회 의제 대응에서 중추적 역할을 맡았다. 2015년 제12차 당사국총회에서는 대한민국과 튀니지가 공동 발의한 '람사르습지 도시 인증제' 결의안을 채택하며 국제사회에서 선도적 입지를 확립했다.


복원사업에도 힘쓰고 있다. '영양 장구메기 습지' 복원이 대표적이다. 이곳은 생물다양성 보전을 위해 KT&G와 협력, 지난해 9월 습지보호지역으로 지정됐다. 올해 3월 대규모 산불로 식생과 서식지가 큰 피해를 입어 대구지방환경청, 영양군과 협력해 중장기 복원계획을 수립해 모니터링을 이어가고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

나아가 아시아 습지보전 허브 역할을 목표로 한다. 국립생태원 습지센터는 지난 10여년간 축적한 데이터, 연구성과, 국제협력 경험을 기반으로 향후 아시아 지역 습지보전 거점기관으로 도약한다는 계획이다. 국립생태원 관계자는 "습지는 기후변화 시대의 전략적 자산이자 인류 공동의 생명 기반"이라며 "앞으로도 과학적 조사·복원, 시민참여 확대, 국제 네트워크 강화를 통해 지속가능한 보전 모델을 만들어갈 것"이라고 밝혔다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
무너진 소아의료
  • 25.08.2714:28
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실
    "아이 죽으면 책임질거냐"…악써야 들어가는 소아응급실

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:05
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"
    ⑥"관련 법, 전담 부처 신설해 재건 나서야"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:04
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유
    ⑤전국에 하나뿐인 소아 투석실, 지방엔 만들 수 없는 이유

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:03
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나
    ④'소아과'는 어쩌다 기피과가 됐나

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

  • 25.08.2707:02
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"
    ③수련 포기하는 전공의들 "소아과 가느니 차라리 일반의로"

    편집자주지난해 2월 의과대학 증원에 반대해 병원을 떠났던 전공의들이 일 년 반 만에 수련을 재개할 것으로 기대되고 있지만 중증·응급환자를 다루는 필수 진료과의 상황은 여전히 위태롭다. 특히 소아청소년과의 경우 낮은 출생률과 함께 불합리한 수가체계, 갈수록 높아지는 사법 리스크 등으로 전공의들이 지원을 기피하고, 기존 전문의들은 이탈하고 있다. 지역 간 의료서비스 격차가 벌어지면서 갑자기 발생하는 응급 소아환

기획
中에 안방 내준 K자율주행
  • 25.08.2514:52
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?
    강남 한복판서 자율주행 테스트…국산 아닌 중국車?

    '중국판 웨이모' 中 포니.AI 로보택시 시범운영 중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는

  • 25.08.2507:45
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"
    "韓 생태계 최후의 보루…'최소한 장벽' 절실해"

    "일단 한국 진출하는 해외 자율주행 업체의 데이터 운용 방식을 면밀히 살펴봐야죠. 우리 데이터만 다 뺏기고 생태계가 무너지는 일은 없어야 하지 않겠습니까." 이재관 한국자동차연구원 AI·자율주행소장은 아시아경제와 인터뷰에서 이같이 말했다. 그는 해외 자율주행 업체의 한국 진출 흐름은 막기 힘들다고 언급하면서도 우리 자율주행 생태계를 지켜낼 수 있도록 정부와 산업계 차원의 견제와 지원이 필요하다고 강조했다. 이

  • 25.08.2507:45
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'
    강남 한복판서 테스트하는 중국車…국내기업은 '전전긍긍'

    중국 '로보택시'의 테스트베드가 된 서울 강남이 국내 주행정보가 중국으로 빠져나가는 통로가 될 가능성이 큰 것으로 나타났다. 주행데이터에는 교통신호, 차량속도, 도로상황, 교통사고 등이 담겨 있는데, 중국 자율주행업체가 우리나라 수도 서울 한복판에서 테스트하면서 핵심지역 교통정보를 고스란히 가져갈 수 있다는 것이다. 국내뿐 아니라 글로벌 차원에서 경쟁해야 하는 국내 자율주행 기업들은 국산 기술이 꽃을 피우

  • 25.08.2507:45
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?
    완전자율주행 먼 얘기…로보택시는 왜 가능?

    자율주행하면 흔히 '테슬라'를 떠올린다. 테슬라는 6월 세계 최초로 30여분간 운전자 없이 자동차를 '무인배송'하는 영상을 공개하면서 자율주행 기술을 자랑했다. 테슬라가 개발한 '완전자율주행(Full Self Driving·FSD)'은 아직 국내에는 판매되지 않고 있다. 테슬라 FSD를 포함해 국내에서 판매되는 자율주행 시스템은 모두 '레벨 2'다. 국제자동차공학자협회(SAE) 자율주행 분류에 따르면 레벨 2는 운전자가 운전을 주도하는

  • 25.08.2506:00
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"
    강남서 기술 쌓아 해외 노린다…"시장 통째로 넘어가"

    지난 18일 서울 강남구 일대에서 주행 중인 자율주행 업체 포니링크 자율주행 차량을 뒤따라가 보니 차량은 주행 내내 부드럽게 달렸다. 중국에서도 손꼽히는 자율주행 업체인 포니.AI의 기술력을 체감할 수 있었다. 강남 서초대로 자율주행차 시범운행지구에서에서 시속 50㎞ 내외로 달리다가 논현동 뒷길 골목에 들어서자 시속 10~20㎞까지 속도를 줄였다. 과속방지턱이 연달아 3개가 이어지는 구간 역시 시속 15㎞ 수준으로 천천

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.08.1911:30
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]
    '대통령에 5억 빌려준' 이찬진 금융감독원장[시사쇼]

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD 지난 14일 이재명 대통령의 사법연수원 18기 동기인 이찬진 변호사가 금융감독원장(금감원장)에 임명됐다. 그동안 하마평이 무성했지만, 그의 이름은 거론되지 않았다. '깜짝 인사'라는 평이 나온 이유다. 금감원장은 금융위원장이 제청해 대통령이 임명하는 차관급 자리다. 청문회가 필요 없다. 윤석열 정부

  • 25.08.1008:00
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기
    '10년 묵은 뻔한 의혹'인데 갑자기 왜?…연매출 2300억 '소림사 CEO' 체포 뒷이야기

    중국 소림사의 주지승이 최근 사찰 자금 횡령과 각종 비리 혐의로 체포되면서 중국 정치권에 큰 파장이 일고 있다. 일각에서는 단순한 종교인의 비리 사건을 넘어 시진핑 국가주석의 권력 구조에 균열이 생기고 있다는 분석까지 제기되고 있다. 화제의 인물인 스융신(釋永信) 소림사 주지는 중국 허난성 불교협회장, 중국 불교협회 부회장, 전국인민대표회의 대의원까지 겸임하며 종교계를 넘어 정치권에서도 막강한 영향력을 행사

  • 25.08.0908:00
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화
    트럼프 새 국방비 기준, GDP 대비 '5%'…재정부담 현실화

    한미 정상회담 개최를 앞두고 미국의 한국 국방비 증액 압력이 주된 의제가 될 것으로 예상되면서 향후 재정압박 우려가 커지고 있다. 엘브리지 콜비 미국 국방부 차관은 최근 "한국이 국방 지출 측면에서 모범이 되고 있다"고 언급한 것을 두고 미국 정부가 국방비 인상을 직접적으로 요구한 것이란 해석까지 나오고 있다. 현재 우리나라는 국내총생산(GDP) 대비 약 2.3% 규모인 61조원 이상의 국방비를 지출하고 있다. 트럼프 행

  • 25.08.0707:32
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"
    이준석 "이 대통령, 우회전 깜빡이 켜고 좌회전은 기만"

    아시아경제 시사유튜브 '소종섭의 시사쇼'가 이준석 개혁신당 대표를 인터뷰하기 위해 서울 여의도 국회 의원회관으로 찾아간 날은 지난 5일이었다. 오전 11시, 이 대표는 자신의 방에서 컴퓨터 작업에 여념이 없었다. 지방선거에 대비한 시스템을 만드는 중이라고 했다. 선거 비용을 최대한 낮추기 위한 프로그램을 스스로 개발하고 있었다. 그의 방은 여느 의원들 방과는 달랐다. 별다른 장식이 없는 실무형 벤처창업가 사무실 같

  • 25.08.0517:36
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"
    "호박무침·복숭아 좋아하는 이 대통령…부부싸움 도중에도 일단 밥은 먹었다"

    이재명 대통령의 배우자인 김혜경 여사는 2018년 '밥을 지어요(김영사)'라는 책을 냈다. 요리책이지만 이 대통령·김 여사 가족과 관련한 소소한 이야기들도 나와 있다. 이 책에 나와 있는 이 대통령의 식습관과 좋아하는 음식 등을 요약했다. 이 책에 이 대통령은 추천사를 썼다. "내게는 유난히 먹는 것에 대한 기억이 많다. 어릴 적 시골에서는 먹을 수 있는 것과 먹을 수 없는 것으로 구분됐다. 나는 삶은 감자를 먹지 않는다

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기