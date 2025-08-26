트럼프 "韓 정부, 교회·미군기지 급습…용납 못 해"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

취재진에 "사실 여부는 알아보겠다"

도널드 트럼프 미국 대통령은 한국 정부가 미군 기지와 교회를 급습했다고 25일(현지시간) 주장했다.

트럼프 대통령은 이날 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 사회관계망서비스(SNS)에 한국에서 숙청·혁명이 일어난 것 같다는 글을 올린 이유에 대한 취재진의 질문을 받고 이같이 밝혔다.

그는 "최근 며칠 동안 한국 새 정부가 교회들을 매우 악랄하게 급습했다고 들었다"며 "그들은 우리 군사기지에도 들어가 정보를 취득한 것으로 알고 있다"고 말했다. 이어 "그들은 그렇게 해선 안 됐다"고 덧붙였다.

이는 한국에서 진행중인 특검의 압수수색을 겨냥한 발언으로 풀이된다. 지난달 순직해병특검팀은 여의도순복음교회를, 내란특검은 경기 평택 오산 미군기지를 압수수색했다.





트럼프 대통령은 "사실 여부는 모르겠다. 알아보겠다"며 "그런 일은 용납할 수 없다"고 말했다.





뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr

