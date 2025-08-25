주광덕 시장 "앵커기업 유치…지역 상생효과 만들어 가겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주광덕 남양주시장, 중소기업인 연합회와 진심소통 간담회 가져

허심탄회한 소통으로 현장 목소리 청취와 기업 지원 시책 공유

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 22일 남양주시 중소기업인 연합회(회장 조창희)와 간담회를 갖고, 지역 기업인들과 소통하는 시간을 가졌다고 25일 밝혔다.

주광덕 남양주시장(가운데)이 지난 22일 남양주시 중소기업인 연합회와 간담회를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 간담회는 소기업·소상공인 중심의 중소기업인 연합회 회원들이 한자리에 모여 화합을 다지고, 시정에 대한 이해와 협력 방안을 논의하는 취지로 진행됐다.

현장에는 주광덕 시장을 비롯해 조창희 회장과 회원 등 50여 명이 참석했으며, △기업지원 시책 안내 △현장 건의사항 청취 등을 중심으로 실질적인 소통이 이뤄졌다.

주광덕 시장은 "어려운 여건 속에서도 지역경제 발전을 이끄는 기업인 여러분과 함께 시도 미래형 자족도시로 도약할 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "앵커기업 유치를 통해 관내 중소기업이 각종 사업에 적극적으로 참여할 수 있는 지역 상생 효과를 만들어 가도록 노력하겠다"고 말했다.

남양주시는 왕숙지구, 양정역세권 등 공공개발 신도시 조성 사업에 지역업체 참여를 확대하고, 관내 자재와 인력을 적극 활용해 지역경제 동반 성장을 도모하고 있다.





이를 위해 관내 업체의 참여실적을 점검하고 성과를 분석하는 등 지속적인 노력을 기울이고 있다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

