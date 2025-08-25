토스페이먼츠, 항공예약발권시스템 간편결제 도입…국내 최초

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

글로벌 3대 GDS 운영사 '세이버' 등과 기술제휴

토스의 전자지급결제대행(PG) 계열사인 토스페이먼츠는 항공예약발권시스템(GDS)에 간편결제를 국내 최초로 도입했다고 25일 밝혔다.

AD

토스페이먼츠는 글로벌 3대 GDS 중 하나인 세이버 및 놀유니버스와 기술 제휴를 맺었다고 알렸다. 세이버는 160여개국에서 매년 수십억건의 예약과 발권을 처리한다.

그동안 항공사 개별 홈페이지와 애플리케이션에서는 간편결제가 보편화됐지만 GDS 시스템에서는 신용카드 번호를 입력하는 방식으로만 결제할 수 있었다.

이번 제휴로 세이버 예약 시스템에서도 간편결제를 할 수 있게 됐다. 고객 카드 정보를 수집하지 않는 만큼 민감 정보 노출 위험도 최소화했다. 이용자들은 몇 번만 터치해도 안전하고 편리한 결제할 수 있다.

첫 적용 사례는 놀유니버스가 운영하는 여행 플랫폼 'NOL 인터파크투어'다. 놀유니버스와 토스페이먼츠의 기술 협업으로 토스의 토스페이로 항공권 결제를 적용했다.

토스페이먼츠는 내년 상반기까지 네이버페이, 카카오페이 등 다른 간편결제 서비스도 세이버 시스템과 추가 연동할 예정이다.





AD

토스페이먼츠 관계자는 "간편결제 도입으로 이용자들은 항공권 구매 채널과 관계없이 빠르고 간편한 결제 경험을 누릴 수 있게 됐다"며 "놀유니버스를 시작으로 더 많은 여행사와 항공사 고객이 매출을 늘리도록 결제 혁신을 확산하겠다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>