LG전자, 美에서 'B2B 맞춤형' 세탁 솔루션 선보인다

북미·유럽 시장 'LG 프로페셔널' 공급 확대

LG전자가 23일(현지시간)부터 미국 올란도에서 열리는 '클린쇼 2025'에 참가해 다양한 기업간거래(B2B) 고객들을 위한 맞춤형 솔루션을 선보인다고 24일 밝혔다. 클린쇼는 전세계 9000여 명의 업계 관계자가 참가하는 북미 최대의 B2B 세탁 및 섬유관리 산업 전시회다.

LG전자는 2008년 미국에서 소용량 제품을 출시하며 글로벌 상업용 세탁가전 사업을 본격화한 뒤 미국 '클린쇼', 독일 '텍스케어' 등 각국 주요 전시회에 참가하고 있다.

LG전자가 23일(현지시간)부터 미국 올란도에서 열리는 '클린쇼 2025'에 참가해 다양한 기업간거래(B2B) 고객들을 위한 맞춤형 설루션을 선보인다고 24일 밝혔다. LG전자

올해 클린쇼에선 대용량 상업용 세탁가전 'LG 프로페셔널'부터 소용량 드럼 세탁·건조기, 통돌이 세탁기까지 LG전자의 상업용 세탁가전 제품 라인업을 대거 전시한다. LG 프로페셔널 세탁기에는 세탁물을 분석해 최적의 세탁 및 건조 코스를 설정하는 AI 기술이 적용됐다. 세탁통의 진동과 회전을 정교하게 감지해 대용량 빨래에도 최적의 움직임으로 세탁 시간을 단축한다. 건조기는 저온 제습 방식의 인버터 히트펌프를 탑재해 히터 방식보다 에너지 효율성이 높고 옷감 손상은 적다.

LG전자는 올해 한국 시장에서 먼저 선보인 LG 프로페셔널을 연내 북미·유럽 시장으로 확대한다는 방침이다. 지난해 미국 2위 세탁 솔루션 기업 '워시'에 이어 올해 미국 1위 세탁 솔루션 기업 'CSC 서비스웍스'에 상업용 세탁기 공급하는 성과를 냈다.

상업용 세탁가전 전용 앱 '런드리크루'도 선보였다. 런드리크루는 기기 원격 제어 외에도 오류 알림, 스마트 진단 등 다양한 기능으로 에너지 효율성 및 관리 편의성을 높여준다. 최근 다국적 결제 모듈을 업데이트하고 UI(사용자 인터페이스) 등을 개선했다.





LG전자는 전문 세탁 솔루션 기업뿐만 아니라 다양한 분야의 B2B 고객들과의 접점을 늘리고 글로벌 상업용 세탁가전 사업 확대에 속도를 낸다는 방침이다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

