롯데, 베트남 하노이서 첫 해외 채용 박람회 개최

글로벌 잡페어 인 베트남 성료

롯데백화점 등 6개 그룹사 참가

올해 총 500여명 채용 계획

롯데는 지난 22일 베트남 L7 웨스트레이크 하노이 바이 롯데에서 '2025 롯데 글로벌 잡페어(LOTTE Global Job Fair)'를 개최했다고 24일 밝혔다.

롯데그룹이 지난 22일 L7 웨스트레이크 하노이 바이 롯데에서 2025 롯데 글로벌 잡페어를 진행하고 있다. 롯데 제공

롯데 글로벌 잡페어는 취업준비생을 대상으로 롯데그룹의 비전과 사업을 소개하고 현직 인사 담당자들과 만나 채용 상담을 받을 수 있는 자리다. 롯데가 글로벌 인재 확보를 목적으로 해외에서 채용 행사를 개최한 것은 이번이 처음이다. 이번 행사에는 롯데백화점, 롯데마트, 호텔롯데, 롯데월드, 롯데물산, 롯데이노베이트 등 6개 그룹사가 참가했다. 올해 총 500여명을 채용할 계획이다.

참가자들은 롯데그룹의 비전과 성장사 및 베트남에 진출한 그룹사들에 대한 설명을 들으며 롯데에 대해 이해하는 시간을 가졌다. 이후 현직 인사 담당자들에게 채용과 직무 관련 집중 멘토링을 받고, 모의 면접과 커리어 상담도 진행했다. 사전 선발된 인원에게는 롯데몰 웨스트레이크 하노이를 투어하며 사업장 곳곳을 둘러보며 직접 체험하는 기회도 제공했다.

앞서 롯데는 1998년 롯데리아를 시작으로 베트남 시장에 진출해 유통, 관광, 서비스 등으로 사업 영역을 확장했다. 현재 15개 그룹사가 사업을 전개하고 있다. 베트남 현지에서 근무하는 인원은 1만명에 달한다.





롯데 관계자는 "글로벌 경쟁력 강화를 위해 해외 인재를 적극적으로 영입하고자 이번에 처음으로 베트남 현지에서 채용 행사를 개최했다"며 "향후 롯데그룹의 핵심 진출 국가인 인도네시아와 인도에서도 글로벌 채용 행사 진행을 검토 중"이라고 말했다.





