전한길 "김건희, 나에게 감사 인사…직접 방문 요청도"

"죽을 죄냐" 반박하며 김혜경·김정숙도 언급

김 여사 측 "신평 주장 중 일부는 사실 아냐"

윤석열 전 대통령의 탄핵 반대와 부정선거 주장을 이어온 유튜버 전한길 씨가 김건희 여사로부터 직접 면회 요청을 받았다고 주장했다.

전씨는 지난 20일 자신의 유튜브 생방송에서 신평 변호사로부터 김 여사 접견 후 전화를 받았다고 밝혔다. 전씨에 따르면, 신 변호사는 김 여사가 구속 전까지 '전한길 뉴스'를 꾸준히 시청했으며, 거리에서 함께 목소리를 낸 지지자들과 자신에게 감사 인사를 전했다고 말했다는 것이다. 또한 "한 번 꼭 방문해 달라"는 김 여사의 메시지도 함께 전달받았다고 주장했다.

전씨는 자신에게 '김건희 여사를 두둔하지 말라', '범죄를 저지른 사람 아니냐'는 비판이 쏟아지고 있다면서도, "정말 죽을 만큼 중대한 범죄인지 되묻고 싶다"며 반박했다. 그러면서 "김건희 여사에게 책임을 묻는 것이 타당하다면, 김혜경 여사의 법인카드 의혹이나 김정숙 여사의 공적 활동과 관련한 논란에도 동일한 잣대가 적용돼야 한다"고 지적했다.

또한 "수사는 필요하다. 혐의가 있다면 당연히 조사받아야 한다"고 전제하면서도 "왜 김건희 여사에게만 엄격한 시선을 보내는지 모르겠다. 김혜경 여사의 법인카드 의혹은 이미 책으로도 출간됐다"며 형평성 문제를 제기했다.

앞서 신평 변호사도 김 여사와의 접견 사실을 공개하며, 김 여사가 접견실에 들어서자마자 "내가 죽어야 남편에게 길이 열릴 것 같다"며 심경을 토로했다고 밝혔다. 이어 한동훈 전 국민의힘 대표에 대한 실망감도 드러냈다고 전했다.

하지만 이 발언 일부는 김 여사 측이 부인했다. 김 여사 측은 21일 입장문을 내고 "한동훈 전 대표에 대해 '배신하지 않았으면 무한한 영광을 누렸을 것'이라는 말은 김 여사의 발언이 아니다"라고 반박하며 신 변호사의 주장 역시 사실과 다르다고 밝혔다.





앞서 전씨는 지난 8일 국민의힘 연설회 현장에서 윤 전 대통령 탄핵에 찬성하는 당대표 후보에게 "배신자"를 연호하며 소란을 벌였고, 국민의힘 윤리위는 이에 대해 '경고' 처분을 내린 바 있다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

