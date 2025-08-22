코스피, 한미정상회담 기대감에 연이틀 상승…외인·기관 '사자'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

22일 국내 증시가 일제히 상승 마감했다. 잭슨홀 경계모드 속에서 저가 매수심리가 커진 여파로 풀이된다.

이날 코스피는 전장보다 26.99포인트(0.86%) 오른 3168.73에 마무리했다. 전장보다 23.67포인트(0.75%) 오른 3165.41로 출발한 지수는 한때 3181.95까지 찍은 뒤 오름폭을 줄여나갔다.

금일 밤부터 사흘간 열리는 미 잭슨홀 경제정책 심포지엄(잭슨홀 회의)을 앞두고 경계감이 고조됐음에도 저가 매수세와 한미 정상회담 기대감이 유입되면서 지수를 떠받쳤다.

유가증권시장에선 외국인과 기관이 각각 1807억원, 1590억원을 사들일 동안 개인이 4584억원을 순매도했다. 코스피200선물시장에서 외국인과 개인은 각각 2919억원, 412억원을 순매수했고, 기관은 3339억원 매도 우위를 보였다.

한미 정상회담에 기업 총수들이 대거 동행한다는 소식이 전해지며 이른바 '조방원'(조선·방산·원전) 관련 종목이 오름세를 보였다. LIG넥스원(5.75%), 한화에어로스페이스(6.83%), 현대건설(2.29%), 한화오션(2.33%), 우진(2.50%), 두산에너빌리티(1.14%), HD현대중공업(2.33%) 등이 뛰었다.

시가총액 상위종목 중에선 삼성바이오로직스(1.28%), 기아(0.87%)가 올랐고, LG에너지솔루션(-1.34%), 현대차(-0.68%), KB금융(-1.19%) 등은 내렸다.

업종별로는 금속(1.35%), 전기·전자(1.30%), 전기·가스(0.86%), 건설(0.85%), 유통(1.25%), 증권(0.40%) 등은 상승했고 섬유·의류(-0.37%), 화학(-0.51%), 의료·정밀기기(-1.13%), 운송·창고(-0.45%) 등은 하락했다.

이경민 대신증권 연구원은 "경계심리를 선반영하며 코스피는 이번 주 한때 3100선을 깨고 내려가기도 했으나 외국인, 기관의 저가 매수세에 장중 3180선에 도달했다"며 "한미 정상회담에 대한 기대감 또한 코스피에 힘을 실어주고 있다"고 진단했다.

같은 날 코스닥은 5.27포인트(0.68%) 오른 782.51로 거래를 마쳤다. 지수는 전장보다 1.53포인트(0.20%) 오른 778.77로 개장해 상승세를 이어갔다.

코스닥시장에서 외국인이 440억원을 순매수했고, 개인과 기관은 각각 286억원, 72억원어치를 팔았다.

시총 상위 종목 중에선 알테오젠(4.07%), 파마리서치(2.94%)가 강세를, 에코프로비엠(-1.23%), 펩트론(-2.02%), 에코프로(-1.10%)가 약세로 마감했다.





이날 유가증권시장과 코스닥시장의 거래대금은 각각 8조2125억원, 4조5757억원으로 집계됐다. 대체거래소 넥스트레이드의 프리마켓과 정규마켓 거래대금은 4조6565억원이다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

