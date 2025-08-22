무안군 '온기나눔 온데이'운영…어르신 맞춤형 서비스

민·관 협력 '찾아가는 자원봉사의 날' 운영
전남 무안군은 지역 어르신들의 건강한 일상과 따뜻한 돌봄을 지원하기 위해 마을 경로당을 직접 찾아가 안전 및 복지 서비스를 제공하는 '온기나눔 온데이'프로그램을 운영하고 있다고 21일 밝혔다.
이번 프로그램은 무안군 자원봉사센터의 특화사업으로, 정기적으로 마을 경로당을 방문해 ▲교통 및 화재 예방 안전교육 ▲이·미용 서비스 ▲반려화분 만들기 ▲복지 상담 등 다양한 맞춤형 서비스를 펼치며 어르신들의 호응을 얻고 있다.
특히 관내 간호학과·이미용학과 대학생 자원봉사 동아리와 재능기부 봉사자들이 참여해 지역사회 돌봄의 온기를 확산시키는 데 힘을 보태고 있다. 활동에 참여한 한 대학생 자원봉사자는 "작은 정성이지만 어르신들의 환한 웃음을 보며 큰 보람을 느꼈다"고 소감을 전했다.
장영선 무안군 사회복지과장은 "앞으로도 다양한 지역 자원을 연계한 주민 체감형 복지서비스를 지속적으로 추진해 나가겠다"며 "군민 모두가 따뜻한 공동체 속에서 생활할 수 있도록 적극 노력하겠다"고 말했다.
한편, 무안군 자원봉사센터는 주민 참여 확대를 위해 다양한 프로그램을 운영 중이며, 참여 신청은 1365 자원봉사 포털을 통해 가능하다.
