울산 '스토킹 살인미수' 피의자 33세 장형준…미수범 첫 신상공개

전 연인을 흉기로 수십 차례 찔러 살해하려 한 장형준(33)의 신상이 22일 공개됐다. 살인미수 피의자의 신상이 공개된 것은 이번이 처음이다.

울산지검은 신상정보공개심의위원회를 열어 장씨에 대한 신상정보 공개를 결정했다고 밝혔다. 장씨의 이름과 나이, 얼굴은 이날부터 30일간 울산지검 홈페이지에 게시된다.

울산 '스토킹 살인미수' 피의자 신상정보 공개. 울산지검 홈페이지

장씨는 지난달 28일 울산 북구의 한 병원 주차장에서 전 연인인 20대 여성을 찾아가 흉기로 수십 차례 찌른 혐의를 받는다. 장씨는 범행 후 차를 타고 도주하려 했으나 현장에 있던 시민들이 차를 막아 세워 저지했고, 출동한 경찰에 의해 검거됐다. 피해자는 여러 차례 큰 수술을 받고 현재 치료 중이다.





그는 이별 통보를 한 피해자를 상대로 감금, 폭행, 스토킹 범행을 저질러 법원으로부터 접근금지 등 잠정조치 결정을 받았는데도 또 찾아가 범행한 것으로 알려졌다. 검찰은 살인미수 혐의로 장씨를 구속해 재판에 넘겼다.





