이춘우 경북도의회 운영위원장, 시도의회 운영위원장협의회 회장 선출

경북도의회 이춘우 운영위원장(국민의힘·영천1)은 지난 21일 강원도 태백에서 개최된 대한민국시도의회운영위원장협의회 제9차 정기회에서 서울시의회 운영위원장과 함께 회장으로 선출됐다.

이춘우 신임회장은 영천시의회 3선 의원을 지내는 동안 운영위원장과 산업건설위원장을 각각 두 차례 역임했으며, 제11대와 제12대 경북도의회 재선의원으로서 제12대 전반기 기획경제위원회 위원장에 이어 하반기 의회운영위원회 위원장으로 선출되는 독보적인 경력으로 탁월한 리더십을 입증하고 있다.

아울러 20여년의 행정, 경제, 문화, 환경, 산업 등 다양한 분야를 아우르는 폭넓고 깊이있는 의정 활동을 통해 쌓아온 통찰력을 바탕으로 운영위원장협의회가 지방자치 발전에 실질적인 기여를 할 수 있도록 명확한 비전과 방향을 제시하는 등 협의회를 역동적으로 이끌어갈 적임자로 평가받고 있다.

이춘우 회장은 인사말을 통해 "대한민국 시도 운영위원장을 대표하는 막중한 자리를 맡겨주신 신뢰와 지지에 부응하는 협의회를 만들어 나가겠으며, 특히, 지방의회의 숙원사업인 지방의회법 제정을 비롯해, 의회 자체 조직권, 예산편성권 확보 및 정책지원관 채용 확대 등 지방의회의 독립성과 전문성을 강화하는 방안을 강구하겠다"고 말했다.

이 회장은 이어 "협의회를 전국 시도의회운영위원장들의 다각적인 시각과 풍부한 경험을 활발히 교류하고 논의하는 생기 넘치는 소통의 장으로 만들어 지방자치 발전에 실질적으로 기여할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 포부를 밝혔다.





대한민국시도의회운영위원장협의회는 1991년에 17개 시도의회 운영위원장들의 협의로 설립된 이래, 대한민국 공통 현안을 깊이있게 논의하고 이를 바탕으로 공동의 정책과제를 도출해 중앙정부에 건의하는 등 지방자치와 지방의회 발전을 위한 핵심적인 구심점 역할을 맡고 있다.





