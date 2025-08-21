"자택서 현금 3톤…곰팡내 날 정도" 中전직 공무원 역대급 부패 적발

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전직 中 증시 IPO 심사 담당 실세

상장 예정 기업 주식 매입 부정 축재

중국 전직 공무원의 자택에서 무게 3톤에 달하는 막대한 현금이 압수되는 역대급 부패 스캔들이 발생했다. 해당 전직 공무원은 중국 증시에서 기업공개(IPO) 심사를 담당하다가 8년 전 사직한 인사로, 그의 부정 축재가 알려지면서 중국에 만연한 부패 현상이 논란이 되고 있다.

중국 위안화. 로이터연합뉴스

21일 차이신, 신랑재경 등 중국 매체에 따르면 당국은 중국 증권감독관리위원회의 양자오훙 전 발행감독관리부 감독처장에 대한 감찰 조사를 진행해 최근 당적을 박탈했다. 감찰 조사는 중국공산당 중앙기율검사위원회 국가감찰위원회 승인을 받아 진행됐다.

양자오훙의 자택에서는 수백억 원 규모의 현금이 발견됐으며, 현금이 너무 많아서 곰팡내가 날 정도였다고 현지 매체들은 전했다. 중국 누리꾼들은 압수된 현금의 무게를 빗대 그를 '3톤 처장'이라고 부르고 있다.

양자오훙은 1998년 중국 증권감독관리위원회에 입사해 '중국판 나스닥'으로 불리는 창업판 IPO 심사 업무의 실세 역할을 한 것으로 알려졌다. 그의 한마디에 기업 상장이 좌우될 정도가 되자 한때 '살아있는 염라대왕'이라고 불리기도 했다.

그는 개인 사정을 이유로 2016년 자진 사직한 뒤, 전직 직위를 이용해 상장 예정 기업의 비상장 주식을 매입하는 방식으로 거액을 챙긴 것으로 조사됐다. 공직을 떠난 뒤 그는 골프장에서 주로 목격되는 등 사치스러운 생활을 즐긴 것으로 전해졌다.

현지 매체들은 공무원이 현직에서 떠난 뒤 권력을 이용해 은밀하게 재산을 축적하는 이른바 '도피형 사직'의 전형이라고 지적했다.





이번 사례는 중국에서도 역대급 부패 사례로 꼽힌다. 특히 고위 간부가 아닌 중견 간부급 공무원이 이처럼 막대한 재산을 부정 축재한 사실이 알려지자 중국 내부에 만연한 부패 현상이 다시금 이슈가 되고 있다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

