소진공, K-브랜드 글로벌 특화 소공인 코워킹스페이스 개소

소상공인시장진흥공단은 21일 KB국민은행 연수중앙지점 3층에서 인천시 화장품, 뷰티 기기 제조 소공인 협업 활성화 지원을 위한 'K-브랜드 글로벌특화 소공인 코워킹스페이스' 개소식을 개최했다고 22일 밝혔다.

K-브랜드 글로벌특화 소공인 코워킹스페이스(이하 코워킹스페이스) 개소는 소진공과 인천시가 지난 4월 체결한 '인천지역 소상공인 지원 및 경쟁력 강화 업무협약'의 일환으로, 공단·인천광역시·KB국민은행 간 상생 협력을 기반으로 마련됐다.

이번 개소식에는 박성효 소진공 이사장, 유정복 인천시장, 서영익 KB국민은행 기관영업그룹대표(부행장)를 비롯해 소공인 협·단체장 등 50여 명이 참석했다.

소상공인시장진흥공단은 21일 KB국민은행 연수중앙지점 3층에서 ‘K-브랜드 글로벌특화 소공인 코워킹 스페이스’ 개소식을 개최했다. 개소식에 참석한 박성효 소진공 이사장이 인사말을 하고 있다. 소상공인시장진흥공단

소진공이 운영하는 코워킹스페이스는 ▲작업공간 ▲콘텐츠 ▲커뮤니티 기능을 결합한 공간으로 인천 소재 화장품, 뷰티 기기 제조업 소공인의 창업과 협업, 기업가 육성을 적극 지원할 예정이다.

이번에 신규 입주하는 소공인과 예비 창업자는 공유사무실, 소통 라운지, 세미나실 등 다양한 공간을 이용할 수 있으며 사업화·투자유치·수출지원 등 전문 교육 프로그램과 컨설팅 지원도 제공받게 된다.

또한 인천 소재 대기업과의 상생협력 체계를 구축해 기업만의 고유 브랜드 기획부터 판로 연계, 제품 개발 지원, 해외 수출 노하우 전수에 이르기까지 종합 지원을 통해 글로벌 판로 확대를 도모할 예정이다.





박성효 이사장은 "인천시는 성장세가 빠르고 소상공인 지원정책이 활성화된 지역으로, 이 같은 특성을 고려해 코워킹스페이스 조성 장소로 선정했다"며 "인천의 코워킹스페이스를 기점으로 소공인이 만든 제품이 국내를 넘어 세계시장으로 진출할 수 있도록 현장 맞춤형 정책으로 최선을 다해 지원하겠다"고 말했다.





이서희 기자

