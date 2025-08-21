오토노머스에이투지, APEC에 기아 PV5 자율주행차 선보인다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

APEC 공식 자율주행차 운영사 선정

오토노머스에이투지는 기아와 레벨4 자율주행차 제작을 위한 차량 공급 관련 파트너십을 체결했다고 21일 밝혔다.

에이투지는 기아의 'PV5'를 레벨4 자율주행차로 개조한다. 향후 정부 인증을 확보해 국내외 자율주행 사업에 투입할 계획이다. PV5 기반 레벨4 자율주행차는 오는 10월 경주에서 열리는 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'에서 운영한다.

에이투지는 APEC 공식 자율주행차 운영사로 선정, 8월 말부터 올 연말까지 도로 정비 상황에 따라 경주 일대에서 다양한 기종의 레벨4 자율주행차 10대를 순차적으로 선보인다. PV5 기반 자율주행차는 2대를 포함하며, 운전석이 없는 에이투지의 자체 개발 자율주행차 ROii(로이)와 개조 버스도 운행해 한국 자율주행 기술의 경쟁력을 글로벌 시장에 각인시킬 예정이다.

에이투지는 자율주행 소프트웨어 설계와 하드웨어 생산을 이원화하는 '자체 솔루션 제작-차량 공급 외부 파트너십' 전략을 공고히 하며, 안정적인 차량 생산과 공급 체계를 구축하게 됐다.

한지형 에이투지 대표는 "자율주행차 상용화는 단일 기업 간의 경쟁을 넘어 산업 생태계 차원의 전략적 협력으로 전환되고 있다"며 "에이투지와 기아의 협업은 글로벌 자율주행 시장에서 경쟁력을 확보할 수 있는 좋은 협업 사례이자 K-자율주행 출발점이라고 생각하며, PV5기반 자율주행차를 시작으로 향후 싱가포르, UAE, 일본 등 당사가 추진 중인 글로벌 시장으로 동반 진출하고, 후속 PBV 모델 전반에서도 협업을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.





김상대 기아 PBV비즈니스사업부장 부사장은 "기아의 PBV는 단순한 하드웨어가 아닌 솔루션과 미래기술을 결합한 혁신 비즈니스 플랫폼을 제공할 것"이라며 "에이투지와의 협업은 기아 PBV가 외부 생태계로 확장되어 고객에게 새로운 가치를 제공하는 다양한 사례 중의 하나가 될 것"이라고 밝혔다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

