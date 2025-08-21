오산시, 대학생 대상 '주말일자리 사업' 참여자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재학생 외 휴학생도 신청 가능

경기도 오산시는 '2025년 3단계 대학생 주말 일자리 사업'의 참여자를 오는 27일부터 다음 달 2일까지 모집한다.

이 사업은 대학생들이 주말을 활용해 시정 현장을 체험하며 진로 및 적성을 탐색하고 다양한 업무 경험을 쌓을 수 있도록 지원하는 것이다.

모집 대상은 공고일(18일) 기준 오산시에 주민등록을 둔 18~29세의 대학교 재학생 및 휴학생이다. 모집 인원은 28명이며, 근무 기간은 9월 20일부터 12월 14일까지다.

대상자로 선정되면 주말 동안 오산시 산하 주요 공공기관에서 다양한 업무를 수행하게 된다. 하루 근무시간은 7시간이며, 휴식 시간 1시간이 보장된다. 시급은 오산시 올해 생활임금인 1만880원이 적용된다.

희망자는 접수기간 중 '일자리지원사업 통합접수시스템'을 통해 온라인으로 신청하면 된다. 시는 온라인 공개 추첨을 통해 대상자를 선정한다.





오산시 관계자는 "이 사업이 청년들이 다양한 현장을 직접 경험하고 진로를 모색하는 소중한 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 청년 일자리 창출과 고용 촉진을 위해 노력하겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

