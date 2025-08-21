백삼종 함양부군수, 물놀이 안전사고 예방 현장점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지리산 계곡 등 주요 물놀이 지역 집중 점검

늦더위 속 수상 안전사고 예방 총력



백삼종 경남 함양군 부군수는 물놀이 안전사고 예방을 위해 마천면 주요 물놀이 구역을 대상으로 여름철 수상 안전사고 예방을 위한 현장점검을 실시했다.

점검은 폭염과 늦더위로 지리산 인근 계곡을 찾는 피서객이 지속해서 증가함에 따라, 안전사고를 예방하고 인명피해를 막으려는 조치로 이뤄졌다.

백삼종 부군수 물놀이 안전사고 예방 현장 점검.

백 부군수는 현장에서 ▲구명조끼 및 안전 시설물 관리 상태 ▲위험구역 접근 차단 여부 ▲안내 표지판 설치 여부 등을 꼼꼼히 확인하며, 수상 안전 실태를 직접 점검했다.

특히, 백 부군수는 최근 수상 사고가 발생했던 펜션 등 개인 사유지를 경유하는 물놀이 지역과 평소에도 지역 주민과 관광객이 자주 찾는 물놀이 장소에 구명조끼와 구명장비 추가 비치 등 안전대책 강화를 지시했다. 또한 무더위 속에서도 현장을 지키며 안전을 책임지는 안전관리 요원들을 격려하고, 애로사항을 청취하는 시간도 가졌다.

백삼종 부군수는 "사고는 한순간의 방심에서 비롯된다"라며, "군민의 안전은 행정의 최우선 과제이며, 특히 여름철 물놀이 안전사고 예방을 위해 마지막까지 모든 행정력을 집중하겠다."라고 밝혔다.





한편, 함양군은 오는 9월 30일까지 수상 안전관리 특별대책 기간을 운영하고, 안전사고 예방을 위한 현장 중심의 적극 행정을 지속해서 추진하고 있다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr

