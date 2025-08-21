"보이스피싱·스팸, AI가 걸러준다"…삼성 갤럭시, 보안기능 추가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

갤Z폴드·플립7에 '보이스피싱 의심 전화 알림' 기능 추가

추후 원UI 8 적용 기기로 확대 예정

AI 기반 스팸문자 차단 서비스도 적용 중

삼성전자는 최근 수법이 고도화된 보이스피싱에 대응하기 위해 딥러닝 기반 인공지능(AI) 기술을 활용한 새로운 보안 기능을 갤럭시 스마트폰에 도입했다고 21일 밝혔다.

우선 삼성전자는 갤럭시 스마트폰에 기본으로 탑재된 전화 앱에 '보이스피싱 의심 전화 알림' 기능을 새롭게 도입했다. 이 기능은 모르는 번호와 통화할 경우 AI 기반으로 보이스피싱 의심 여부를 실시간 탐지해 '의심(보이스피싱 의심)', '경고(보이스피싱 감지)' 등 2단계에 걸쳐 사용자에게 알림을 제공한다.

갤럭시 스마트폰의 보이스피싱 의심, 경고 화면 이미지. 삼성전자 제공

첫 번째 알림은 노란색의 '보이스피싱으로 의심'이라는 문구와 소리·진동이 각 1회 발생돼 주의 경고를 사용자에게 보낸다. 두 번째는 빨간색의 '경고:보이스 피싱 감지됨'이라는 문구와 함께 소리·진동이 각 3회씩 발생돼 사용자에게 경고 알림을 제공한다.

삼성전자가 이 같은 기능을 갤럭시 스마트폰에 추가한 건 보이스피싱 피해가 매년 심각해지고 있어서다. 경찰청에 따르면 올해 상반기 기준 보이스피싱 발생 건수는 약 1만2000건, 피해액은 6400억여원에 달한다.

삼성전자는 경찰청과 국립과학수사연구원에서 2024년부터 제공된 보이스피싱 데이터 약 3만개를 기반으로 딥러닝 학습을 진행했다. 이를 기반으로 외부 서버를 거치지 않고 기기 내에서 작동하는 온디바이스 AI로 보이스피싱 여부를 탐지하는 솔루션을 개발했다.

보이스피싱 의심 전화 알림 기능을 활성화하려면 전화 앱의 '설정'에서 '보이스피싱 의심 전화 알림' 메뉴를 선택한 뒤 기능을 켤 수 있다. 이 기능은 지난 7월 출시된 갤럭시 Z 폴드7·Z 플립7에 적용 중이며, 추후 원UI(One UI) 8 이상이 적용된 스마트폰으로 확산 적용될 예정이다.

갤럭시 스마트폰에서 차단된 메시지를 확인하는 이미지. 삼성전자 제공

스팸문자를 차단하는 기능은 지난해부터 제공돼왔다. 삼성전자는 지난해 9월 방송통신위원회, 한국인터넷진흥원(KISA)과 협업해 개발한 '악성 메시지 차단 기능'을 원UI 6.1 이상이 적용된 국내 갤럭시 스마트폰에 제공해 왔다. 이 기능은 KISA에서 제공받은 발신 번호·위험 링크(URL), 스팸내용(키워드) 기준으로 악성 스팸 메시지를 사전에 차단한다.

여기에 더해 AI가 딥러닝 기반으로 스팸을 필터링해 차단해 주는 '인텔리전스로 차단' 기능도 지난 3월부터 갤럭시 S25 시리즈에 처음 적용했다. 이 기능은 KISA에 신고된 데이터 월평균 약 500만건을 기반으로 학습했으며, 갤럭시 스마트폰 기기 자체의 AI가 필터링해 악성으로 의심되는 메시지를 자동으로 분류하고 차단한다. 국내뿐 아니라 해외 발신 스팸 메시지 신고 내용도 학습했다.

올해 7월까지 인텔리전스로 차단 기능으로 차단된 스팸 메시지는 1억건 이상이라는 게 삼성전자의 설명이다. 이 기능은 원UI 7.0이 적용된 스마트폰부터 사용 가능하며, 메시지 앱 설정에서 '스팸 및 차단 번호 관리' 메뉴와 '악성 메시지 차단' 메뉴를 활성화한 후 사용할 수 있다.

갤럭시 스마트폰에서는 2022년 10월부터 KISA가 인증한 기업이 발송한 문자를 확인할 수 있도록 문자 메시지 수신 화면에 안심 마크를 함께 표시한다. 지난 2월부터는 모르는 번호로 전화가 오는 경우 전화번호를 기반으로 '스팸으로 의심됨', '사기 전화일 수 있음' 등의 수신 화면을 제공하고 있다.

김정식 삼성전자 MX사업부 부사장은 "삼성전자는 지속적으로 보이스피싱과 악성 메시지 차단을 위한 기술을 강화하며 갤럭시 사용자들에게 더욱 안전한 모바일 환경을 제공하기 위해 최선을 다할 것"이라고 말했다.

한편, 애플도 전날 보안 관련 기자간담회를 열고 개인정보 보호와 보안 관련 기능을 소개했다. 이날 간담회에서는 다음 달 업데이트 예정인 아이폰용 운영체제 iOS26에 새로 추가되는 '통화 스크리닝' 기능이 시연됐다.





이 기능은 모르는 번호로 걸려 온 전화를 자동으로 받아 발신자 신원과 통화 목적을 표시해 사용자가 수신 여부를 결정할 수 있도록 했다. AI가 상대방과 대신 통화하고 통화 내용을 글로 풀어 보여주는 방식이다. 다만, 보이스피싱 여부를 AI가 직접 판단할 수는 없어 사용자가 발신자와 AI의 통화 내용을 보고 수신 여부를 직접 결정해야 한다.

갤럭시 스마트폰의 보이스피싱 의심, 경고 화면 영상. 삼성전자 제공





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

