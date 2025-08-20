"부모님이 현금 집에 보관해"…친구 말에 비밀번호 누르고 금품 훔친 20대 실형

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

골드바 12개·2억4300만원 빼돌려

재판부, 징역 2년 선고

"부모님이 현금을 집에 보관한다"는 친구의 말을 듣고 세 번이나 친구 집에 들어가 수억원대 금품을 훔친 20대 남성에게 실형이 선고됐다.

대전지법 형사6단독 김지영 부장판사는 절도, 주거침입 혐의로 기소된 A(21) 씨에게 징역 2년을 선고했다고 연합뉴스가 20일 보도했다.

A씨는 2021년 7월부터 2022년 12월까지 모두 세 차례에 걸쳐 대전 서구에 있는 친구 B씨의 부모 집에 몰래 들어가 금품을 훔친 혐의로 재판에 넘겨졌다. A씨는 B씨의 부모가 여행 가방에 넣어둔 현금 8000만원 등 현금 총 2억4300만원과 100g짜리 순금 골드바 12개 등 총 3억원 상당의 금품을 절취한 것으로 알려졌다.

경찰조사에서 A씨는 "부모님이 현금 등을 집에 보관한다"는 B씨의 말을 흘려듣지 않고 사전에 알고 있던 비밀번호를 이용해 B씨 집에 침입한 것으로 드러났다. 그는 차량과 명품 옷 등을 구입하기 위해 범행을 저지른 것으로 조사됐다.

A씨는 또 지난해 2월 군 복무 중 신병 위로 휴가를 나왔다가 또 다른 친구의 집에 같은 수법으로 들어가는 등 주거침입을 한 혐의도 받았다.





김 부장판사는 "친구의 집을 여러 번 침입해 거액을 훔친 점, 피해액을 제대로 반환하지 않고 훔친 돈으로 산 명품 의류로 반환하는 등 범행 경위나 경과를 보면 비난 가능성이 크다"며 "피해액이 3억원에 달하고 피해자가 엄벌을 탄원하는 점 등을 고려했다"고 양형 이유를 설명했다.





