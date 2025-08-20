전세계 난리인 '케데헌'…안철수 "들어봤나?" 질문에 김문수 의외의 답변

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국민의힘 전당대회 마지막 TV토론회

안철수, 김문수에 '케데헌' 질문

김문수 "잘 모른다"

국민의힘 8·22 전당대회에 출마한 당권 주자들의 마지막 TV토론회가 열린 가운데 김문수 국민의힘 당대표 후보가 넷플릭스 애니메이션 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)에 대해 "잘 모르겠다"고 말해다. 이에 안철수 국민의힘 당대표 후보는 "제1야당 대표라면 알고 있어야 한다"고 비판했다.

19일 국민의힘 8·22 전당대회 마지막 TV토론회에서 김문수 후보(왼쪽)에게 안철수 후보가 질문하고 있다. TV조선 보도 화면

안 후보는 19일 서울 중구 TV조선 스튜디오에서 열린 국민의힘 제6차 전당대회 당대표 후보자 토론회에서 김 후보에게 "TV 토론 기간 중 너무 심각한 얘기만 한 것 같아서 가벼운 질문드리겠다. 케데헌이라고 들어봤느냐"고 질문했다.

이에 김 후보가 "말씀해보시라"라고 답했고, 안 후보는 "넷플릭스에서 케이팝 데몬 헌터스라는 드라마가 세계에서 선풍적인 인기를 끌고 있다. K콘텐츠의 대명사다. 혹시 내용 모르시냐"고 재차 물었다.

김 후보는 "저는 잘 모르겠다"며 "소개해 달라"고 말했다.

안 후보는 케데헌에 대해 "선에 해당되는 걸그룹이 악에 해당되는 남성 그룹과 싸워서 이기는 내용"이라며 "애니메이션임에도 불구하고 (관련 음원이) 빌보드 차트 1위까지 올라갈 정도로 유명하다. 중요한 전기를 마련한 작품"이라고 설명했다. 그러면서 "제1야당 대표라면 이 정도 시대적 트렌드는 알고 있어야 한다"고 지적했다.

김 후보는 "앞으로 안철수 후보께서 그런 걸 많이 소개해주시고 저하고 같이 보면 좋겠다"고 밝혔다.

이에 안 후보는 "본인이 이런 쪽으로 접촉할 수 있도록 많은 노력을 기울여야 한다"고 강조했다.





케데헌은 K팝을 소재로 한 넷플릭스 오리지널 애니메이션이다. 인기 K팝 걸그룹 활동 중인 멤버들이 무대 밖에서는 악마 사냥꾼으로도 활약하는 이중적 세계를 배경으로 한다. 케데헌은 공개 6주 만에 넷플릭스 오리지널 애니메이션 사상 최고 시청 수를 기록했고, 케데헌의 오리지널사운드트랙(OST) '골든'(Golden), '유어 아이돌'(Your Idol), '소다 팝'(Soda Pop) 등 세 곡은 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 10위권에 진입했다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

