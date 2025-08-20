아임웹, 자사몰 물류 네트워크 본격 확장

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한진 등 전문물류 3사 동시 입점

아임웹은 자사몰 물류 네트워크 확장에 본격적으로 나선다고 20일 밝혔다.

한진·품고·모두먼트 등 주요 물류사 3곳이 아임웹 앱스토어에 동시 입점하면서, 자사몰에서도 당일출고, 주 7일 배송 등 물류 서비스를 운영할 수 있게 됐다.

최근 이커머스 시장에서 배송 속도가 구매 전환율과 재구매율을 좌우하는 핵심 경쟁력으로 떠올랐다. 하지만 소상공인과 중소기업이 운영하는 자사몰은 독자적인 물류 시스템 구축이 어렵다는 점에 아임웹은 주목했다.

이에 따라 아임웹은 앱스토어 내 간편한 연동 구조를 통해 브랜드들이 전략에 맞는 파트너를 직접 선택하고 당일출고, 주 7일 배송, 24시 주문 마감 등 자사몰에 최적화된 물류 옵션을 설계할 수 있도록 지원한다. 각 물류사의 출고·재고 정보도 아임웹 관리자 페이지에서 실시간으로 확인 가능해 운영 효율성 역시 향상될 것으로 보인다.

아임웹은 이번 연동을 시작으로 향후 다양한 배송 옵션을 제공하는 파트너와의 협업을 확대해 나갈 계획이다.





이수모 아임웹 대표는 "앞으로도 중소 브랜드가 자사몰 기반으로도 충분한 경쟁력을 갖출 수 있도록 다양한 인프라를 지속 확대해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

