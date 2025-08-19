[내일날씨] 최고 37도 무더위…전국 구름 많고 곳곳 소나기

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수요일인 20일은 낮 최고 37도의 무더운 날씨가 이어지겠다. 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 30~37로 예보됐다.

당분간 최고 체감온도는 33도 안팎으로 올라 무덥겠다. 경기 동부 내륙과 강원 동해안, 충남권 내륙, 남부지방, 제주도는 35도 안팎이 예상된다.

전국에 구름이 많은 가운데, 새벽부터 오후 사이 수도권과 강원 내륙·산지, 충남권, 충북 중·북부, 전남권, 제주도에는 5~20㎜의 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다.

새벽부터 아침 사이 충청권 내륙과 남부 내륙을 중심으로 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠으니 운전 시 주의가 필요하다. 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.





바다 물결은 동해·서해·남해 앞바다에서 0.5∼1.0m로 일겠다. 해안선에서 약 200㎞ 내 먼바다 파고는 동해·남해 0.5∼2.0m, 서해 0.5∼1.5m로 예상된다.





