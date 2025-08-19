합참의장-연합사령관, 연정사 방문…UFS 훈련 점검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김명수 합참의장과 제이비어 브런슨 연합사령관이 19일 연합군정보지원작전구성군사령부(연정사)를 찾아 을지 자유의 방패(UFS) 연습 상황을 점검했다.

합참에 따르면 김 의장과 브런슨 사령관은 이날 연정사를 찾아 작전수행체계를 점검하고, 실전적 UFS 연습을 통해 연합작전 수행능력을 향상시키고 있는 한미 장병을 격려했다. 이번 연정사 현장방문은 전시 연합군사정보지원작전의 능력과 작전수행체계를 점검하기 위한 한미공동 지휘활동의 일환으로 실시했다.

김 의장은 "현대전에서 군사정보지원작전은 선승구전(先勝求戰)을 달성하는 결정적 요체임을 명심하고, 비물리적 영역을 포함한 전 영역에서 유리한 작전환경을 조성하기 위한 임무수행으로 전장의 주도권을 확보하는데 핵심적 역할을 다해 달라"면서 "연정사는 연합구성군사령부로서 한미 간 긴밀한 수직·수평적 소통을 통해 연합작전 수행능력을 극대화할 수 있도록 노력해 달라"고 했다.

브런슨 사령관은 "한미동맹은 적이 가진 어떤 것과도 맞설 수 있는 우리의 비대칭적 우위"라며 "양국의 연합정보지원작전은 정보환경에서 효과적으로 대응할 수 있게 하고, 동맹의 관측·탐지·이해·실행능력을 강화한다"고 밝혔다.

이어 그는 "우리의 훈련은 복합적이며 연합, 합동, 전영역 차원에서 이뤄지고 있어 어떠한 도전에도 대비할 수 있는 태세를 보장한다"며 "오늘 우리가 훈련하는 방식이 곧 오늘 밤 싸울 수 있는 능력과 내일 승리할 수 있는 힘의 토대가 된다"고 강조했다.





김 의장과 브런슨 사령관은 철통같은 한미 연합방위체제가 한반도 평화 정착을 이끄는 강력한 힘으로서, 실전적 연합연습을 통해서만이 그 능력을 강화시킬 수 있음을 강조했다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr

