경기도, 9월 18~21일 킨텍스에서 '경기국제웹툰페어'

경기도가 다음 달 18일부터 21일까지 고양 킨텍스에서 '2025 경기국제웹툰페어'를 개최한다.

올해로 7회째인 행사는 국내 최대 규모의 웹툰 박람회로, 일반 관람객을 대상으로 하는 'B2C 전시회'와 비즈니스 매칭 및 상담을 진행하는 'B2B 상담회'로 구성된다.

9월 18~19일 진행되는 B2B 비즈니스 상담회에는 네이버웹툰, 카카오엔터테인먼트 등 국내 웹툰 관련 기업 85개 사와 크런치롤(일본), 빌리빌리코믹스(중국) 등 국내외 바이어 75개사가 참여한다.

경기국제웹튠페어 포스터

19~21일 B2C 전시회에서는 웹툰 스튜디오, 플랫폼, IP를 활용한 2차 콘텐츠 제작사, 개인 및 아마추어 작가 등 총 130개사가 한 자리에 모인다.

박람회는 기업이 중심인 종전 행사와 달리, 학생과 작가 지망생들도 자유롭게 부스를 마련해서 참여할 수 있는 열린 행사 방식으로 진행된다.

관람객이 참여하는 '웹툰 골든벨', 유튜버 '만화선배'의 특별 프로그램, 인기 웹툰 작가들의 강연 등 다양한 부대행사도 마련된다.





강지숙 경기도 콘텐츠산업과장은 "웹툰은 K-콘텐츠의 자랑이자 핵심"이라며 "유명 플랫폼을 통하지 않고는 해외 진출의 기회를 잡기 어려운 현실을 고려해 경기국제웹툰페어가 중소 웹툰 제작사와 작가들을 위해 든든한 지원군이 되겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

