11번가, '숙박세일 페스타' 동참…6만개 국내 숙박상품 할인

쿠폰 4종 매일 오전 10시 선착순 발급

업계 유일 중소여행사 상품 할인

SK스퀘어 자회사 11번가가 '2025 대한민국 숙박세일 페스타'에 동참해 오는 20일부터 10월 30일까지 총 6만개에 달하는 국내 숙박상품을 대상으로 할인 행사를 실시한다고 19일 밝혔다.

숙박세일 페스타는 국내 여행 수요 제고와 지역 경제 활성화를 위해 문화체육관광부, 한국관광공사가 주관하는 민관협력 프로젝트다. 11번가는 중소여행사 연합지원 형태로 참여해, 중소여행사들의 판로를 지원하고 최대 11만원의 할인 혜택을 제공한다.

11번가는 행사 기간 서울·경기·인천을 제외한 비수도권 지역의 숙박상품 예약 시 사용 가능한 '3만원 할인쿠폰'(7만원 이상 결제 시)과 '2만원 할인쿠폰'(2만원 이상 7만원 미만), 특별재난지역의 숙박상품 예약 시 적용할 수 있는 '5만원 할인쿠폰'(7만원 이상)과 '3만원 할인쿠폰'(3만원 이상 7만원 미만) 등 쿠폰 4종을 매일 오전 10시에 선착순 발급한다. 쿠폰은 1인 1매 사용할 수 있으며, 숙소 입실 기간은 오는 20일부터 10월 30일까지다.

11번가는 중소여행사들의 판매 활성화를 돕기 위한 추가적인 할인혜택도 마련했다. 트립일레븐, 온다, 종이비행기투어 등 중소여행사 8곳과 특별 기획전을 열고, '숙박세일 페스타' 쿠폰과 함께 사용할 수 있는 '1만원 할인쿠폰'(20만원 이상), '5,000원 할인쿠폰'(5만원 이상)과 카드사 '5% 추가할인'(최대 5만원)을 제공한다. 쿠폰들을 중복으로 적용해 중소여행사 숙박상품을 구매하면 최대 11만원까지 할인받을 수 있다.

11번가는 라이브 커머스 플랫폼 '라이브11'과 타임딜, 시선집중 등의 쇼핑 코너를 통해서도 다양한 국내 숙박상품을 선보인다. 제주 최대 규모 복합리조트 '제주신화월드' 숙박권을 다채로운 구매 특전과 함께 방송 한정 할인가에 판매하는 '제주신화월드 라이브 방송'을 비롯해, '한화호텔앤드리조트', '금호리조트', '레고랜드 코리아 리조트', '휘닉스 파크' 등 인기 호텔·리조트 숙박권을 특가에 제공할 예정이다.

이외에도 11번가는 고객들이 '숙박세일 페스타' 상품을 보다 편리하게 탐색하고 구매할 수 있도록, 행사 상품에 전용 플래그를 부착하고 검색 시 해당 상품만 모아볼 수 있는 검색 필터 기능을 함께 지원한다.





고광일 영업그룹장은 "이번 행사가 중소여행사를 비롯한 국내 여행·관광업계에 활력을 더하고, 고객에게는 부담 없이 가을 여행을 즐길 수 있는 계기가 되길 기대한다"며 "전국의 주요 명소와 관광지를 아우르는 다양한 국내 여행상품들을 폭넓은 혜택으로 만나볼 수 있을 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

