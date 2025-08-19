강대임 UST 총장 "UST 설립 명문화 우선 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

출연연 상위 10% 연구원이 교수, 석·박사급 과학기술 인재 양성

강대임 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장이 "UST의 설립 명문화를 우선 추진하겠다"고 밝혔다.

강 총장은 18일 과학기술정보통신부 출입기자단과의 간담회에서 "하반기 과학기술분야 정부출연연구기관 등의 설립·운영 및 육성에 관한 법(과기출연기관법) 개정 때 반드시 추진될 것"이라면서 이같이 말했다.

강대임 과학기술연합대학원대학교(UST) 총장이 18일 열린 기자간담회에서 기자들의 질문에 답변하고 있다. UST 제공

UST는 과학기술 분야 30개 정부출연 연구기관을 스쿨로 활용해 석·박사급 과학기술 인재를 양성하는 국내 유일의 국가연구소대학원이다. 출연연의 상위 10% 연구원을 UST의 교수로 활용하며, 학생들은 전공에 따라 해당 출연연으로 통학(기숙)하며 수업(연구)을 듣는다.

"정부출연연구기관 공동으로 전문 연구인력을 양성하기 위해 '대학원대학'을 설립할 수 있다"는 과기출연기관법에 따라 2004년 개교, 2006년 첫 졸업생을 배출한 이래 2025년 전기까지 내국인 졸업생 2800여명을 배출했다.

이 중 280여명이 29개 출연연에 정규직 취업(내국인 졸업생의 약 10.9%)했으며, 그 외 해외 명문대와 국내 주요 대학의 전임교원, 최첨단 기술 벤처기업 최고정보책임자로 일하는 등 취업률이 93.6%(내국인 94.6%, 외국인 91.3%)에 달한다. 외국인 졸업생의 경우 귀국 후 본국의 대학 총장으로 취임하는 등 매년 핵심 인재를 배출하고 있다.

하지만 UST는 "대학원대학을 설립할 수 있다"는 두루뭉술한 법적 근거보다 "과기출연기관법에 따라 '과학기술연합대학원대학교'가 설립됐다"는 명문화된 법 조항의 신설을 요구하고 있다. 이를 통해 '국가연구소대학원'으로의 교명 변경 등을 추진, 한국과학기술원(KAIST) 등 국내 4대 과학기술원과 어깨를 나란히 하는 인재 양성 기관으로 국민에게 널리 알려지길 원하는 것이다.

실제 UST 재학생들의 만족도는 상당히 높은 것으로 알려졌다. 강 총장은 "카이스트 등 다른 대학을 졸업한 학생들의 경우 UST의 강의를 더 높이 평가한다"면서 "출연연의 모든 연구 프로젝트에 연구자 겸 학생으로 직접 참여함으로써 얻는 장점이 크고, 실제 조사에서도 학생들의 만족도는 굉장히 높은 것으로 나타났다"고 전했다.

창의(Creative)·융합(Convergence)·도전(Challenge)·협력(Collaboration)형 인재를 양성 프로그램과 전 세계의 과학자들과 소통할 기회를 제공해 학생들을 차세대 연구리더로 성장시킨다는 것이 강 총장의 포부다.

강 총장은 제주 출생으로 KAIST 기계공학 박사를 취득하고, 한국표준과학연구원에서 본부장을 거쳐 원장을 역임했으며, 지난 2월 UST 제6대 총장으로 취임했다.





그는 "학생 창업 활성화, 인공지능(AI) 전문가 양성, 국제학술 활동 참여를 통한 글로벌 역량 강화, 연구기획부터 상용화까지 전 주기에 걸친 학생 연구책임자 경험 확대, 토론과 세미나 중심의 강의를 통한 인문학과 이공계 역량을 융합적으로 갖춘 리더급 과학기술 인재를 양성하겠다"고 강조했다.





