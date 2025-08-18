최태원 SK회장 "글로벌 전쟁서 이기는 '소버린 AI' 만들겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이천포럼 2025 참가

AI 전략 방향 집중 논의

최태원 SK그룹 회장이 글로벌 AI 전쟁에서 승리할 '소버린 AI' 개발의 중요성을 강조했다.

최태원 SK 회장이 18일 서울 광진구 워커힐 호텔에서 열린 '이천포럼 2025'에 참석하고 있다. 사진 왼쪽부터 최태원 SK 회장, 김선희 SK㈜ 이사회 의장, 최재원 SK 수석부회장, 김용학 SK텔레콤 이사회 의장. SK

최 회장은 18일 오전 서울 광진구 그랜드워커힐에서 열린 SK그룹의 '이천포럼 2025'에서 취재진을 만나 "여러 선택과 갈림길이 있지만 하나 분명히 알아야 하는 건 소버린 AI는 국내에서 하는 것이 아니다"라며 "글로벌 전쟁"이라고 말했다. 이어 "우리가 글로벌 전쟁에서 이길 수 있는 소버린 AI를 만들어야겠다"고 했다.

소버린 AI란 자국 내에서 독립적으로 운영하고 통제할 수 있는 인공지능 시스템을 말한다. 글로벌 AI 패권 다툼이 치열해진 가운데 AI 경쟁에서 생존하기 위해선 독립적인 한국만의 AI가 필요하다고 강조한 것이다.

최 회장은 이날 열린 첫 세션 '미국 주도의 국제 질서 재편, 한국기업의 해법 모색'에서 언급된 미국 트럼프 행정부 정책과 이에 대한 중국 대응에 대한 논의가 기억에 남는다고 말했다.

최 회장은 "트럼프 정책은 전략적(Strategic) 관점에선 예측할 수 있지만, 전술적(Tactical) 관점에선 상당히 예측 불가능하다는 얘기가 기억에 남았다"고 말했다. 해당 세션에선 빅터 차 미국 전략국제문제연구소(CSIS) 한국석좌와 징 첸 아시아소사이어티 정책연구소 중국분석센터 소장이 온라인으로 참석해 기조연설을 맡았다.





한편 SK그룹은 이날부터 20일까지 사흘간 '이천포럼 2025'를 개최한다. 이날 포럼엔 최태원 회장, 최재원 수석부회장, 최창원 수펙스추구협의회 의장을 비롯한 계열사 주요 경영진과 학계 및 업계 전문가 등 250여명이 참석했다. AI 분야 각계 리더와 대한상의, 최종현학술원, 고등교육재단 관계자들도 참가해 논의의 깊이를 더했다. 이와 함께 SK그룹 고유 경영 철학인 SKMS의 실천력 제고를 위한 구성원 토의 세션도 이어진다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

